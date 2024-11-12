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Офицер ВСУ: Вчера был «черный день» для оккупантов

  • 12.11.2024, 12:40
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Офицер ВСУ: Вчера был «черный день» для оккупантов

Штурмы россиян провалились.

Вчера был «черный» день для российских оккупантов, которые пошли в атаку в Курской области, сообщила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик в эфире телемарафона, пишет unian.net.

«Вчера был «черный» день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. Они пытались залетать на технике с десантом, однако 10 единиц бронетехники уничтожено воинами 47-й ОМБ - три БТРа подорвались на минах, а другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов и ПТРК «Стугна», - подчеркнула она.

При этом другую бронетехнику уничтожили смежные бригады ВСУ. Пресс-офицер отметила, что часть оккупантов уничтожена, а те, кому посчастливилось выжить - разбежались и спрятались в посадках. По ее словам, их ищут украинские БПЛА и будут ликвидировать.

«Вчера состоялся провальный штурм российских оккупантов», - подчеркнула Блищик.

Она также рассказала, что недавно бойцы 47-й ОМБ взяли в плен военнослужащего РФ 155 бригады, который рассказал, что был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. При этом рассказал о тех, кто отдавал приказ и совершал это военное преступление.

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