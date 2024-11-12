Белорусам приходят «письма из прошлого»5
- 12.11.2024, 12:43
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Огромная фейковая рассылка.
Белорусов предупредили о массовой фейковой рассылке.
Жителям нашей страны приходят электронные письма из Москвы о якобы выборах в Советы народных депутатов СССР.
«Сообщается о назначении голосования с 21 по 24 ноября 2024 года и прилагаются списки вымышленных кандидатов и несуществующих округов», – гласит сообщение.
Предлагается голосование за депутатов в электронном виде, участников выборов просят переходить по ссылке. Конечно, не стоит этого делать.