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Белорусам приходят «письма из прошлого»

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  • 12.11.2024, 12:43
  • 2,422
Белорусам приходят «письма из прошлого»

Огромная фейковая рассылка.

Белорусов предупредили о массовой фейковой рассылке.

Жителям нашей страны приходят электронные письма из Москвы о якобы выборах в Советы народных депутатов СССР.

«Сообщается о назначении голосования с 21 по 24 ноября 2024 года и прилагаются списки вымышленных кандидатов и несуществующих округов», – гласит сообщение.

Предлагается голосование за депутатов в электронном виде, участников выборов просят переходить по ссылке. Конечно, не стоит этого делать.

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