Развеян миф о подсолнечном масле 2 12.11.2024, 12:51

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Эксперт рассказал об альтернативе.

Подсолнечное масло содержит меньше насыщенных жиров, чем кокосовое и оливковое. Кроме того, при умеренном употреблении избыток жирных кислот омега-6 в нем не навредит здоровью. Об этом британский диетолог Роб Хобсон рассказал изданию Daily Mail .

Хобсон объяснил, что репутацию подсолнечного масла может «подпортить» высокое содержание в нем жирных кислот омега-6. Если потреблять эту кислоту в избытке без достаточного количества омега-3, это может привести к дисбалансу, способствующему воспалению. Однако, по мнению диетолога, полностью отказываться от подсолнечного масла не стоит, так как в умеренных количествах оно совершенно безвредно.

В подсолнечном масле меньше насыщенных жиров, чем в оливковом и кокосовом (около 1,5 г на порцию). Также у него высокая температура дымления — 232 градуса, что делает его подходящим вариантом для жарки.

Тем, кого не устраивают вкусовые качества подсолнечного масла, Хобсон советует попробовать льняное и рапсовое. В них также мало насыщенных жиров (1,1 г на порцию) и много альфа-линоленовой кислоты (АЛК), которая необходима для здоровья сердца и мозга.

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