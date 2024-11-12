Россия Путина слаба Петр Зашей

12.11.2024, 12:58

Сплошной блеф и бравада.

В 1983 году профессор Принстонского университета Стивен Коэн назвал советскую систему удивительно стабильной. Даже Центральное разведывательное управление США переоценило внутреннюю стабильность Советского Союза и не ожидало его быстрого распада. Бывший директор ЦРУ Стэнсфилд Тернер в 1991 году написал в американском журнале Foreign Relations: «Мы не должны замалчивать чудовищность нашей неспособности предсказать масштабы советского кризиса».

Теперь многим на Западе кажется, что путинский режим имеет большой запас прочности. Они допускают ту же ошибку. У путинского режима множество слабых мест, и это не Ахиллесова пята, а скорее, другая часть тела, значительно большего размера.

Вот моя топ-четверка.

Идеология

Ее попросту нет. Есть странная, неестественная и довольно-таки перверсивная смесь православия, сталинизма, антиамериканизма, военщины, советскости, монархии, половцев и победобесия — содержимое желудочного извержения, которое пиарщики и пропагандисты за деньги изо всех сил стараются гомогенизировать и подать как идеологию. Но их усилия не то чтобы успешны, поскольку все выглядит наигранным и неестественным: победобесие глянцевое, православие агрессивно-кровожадное, а сталинизм требует изрядного макияжа, чтобы не проглядывал вурдалак, — и все равно не получается спрятать безвинную гибель миллионов советских людей, россиян.

Весь этот паноптикум идеологем должен создать фасад, за которым прячется единственная идеология режима Путина: деньги. Он и еще 1000 человек грабят по-крупному свою страну и оплачивают поддержку и лояльность 100 000 холопов поменьше, которые делятся еще с 10 миллионами. Все остальные должны молчать и нищенствовать.

Жадность и коррупция — это не идеология, а политическая система, лишенная идеологии, исключительно нестабильная. Деньги (яхты, самолеты, дворцы) не решают всех проблем в мире.

И это приводит нас к самому уязвимому месту режима.

Никто не любит Путина бесплатно

Никто! А Кадыров? У него великолепная денежная рента из федерального центра, но как только эта рента закончится, он вспомнит чеченскую мечту о независимости.

Лукашенко? Он выдающийся мастер доить «большого брата». Но как только нечего будет доить, в Беларуси неожиданно вспомнит про свою независимость и европейскость, а «cоюзное государство" России и Беларуси окажется просто не совсем удачным опытом, да еще и навязанным из Москвы.

Симоньян, Киселев, Соловьев? Так они работают только за деньги, они просто высокооплачиваемые и аморальные актеры.

ФСБ, военные, судьи, «Единая Россия» — всем им нужны деньги в форме зарплат и рента, то есть возможность воровать, и пока Путин их всем этим обеспечивает — они лояльны. Но как только денег не станет…

Орбан? — за деньги. И мы еще всего не знаем.

Китай? Да, можно считать, что у Пекина и Москвы общая платформа антиамериканизма. Но именно Китай — главный выгодополучатель от экономический и политической изоляции России. Дружба? — давайте назовем это так, но она за деньги.

Иран и Северная Корея, новые друзья России, поставляют вооружения и вот теперь даже солдат. Но есть нюанс: за деньги.

Россияне во множестве записываются в армию, чтобы убивать украинцев. Но! — за деньги, и цена непрерывно растет.

Главный источник денег Путина — нефть, а ее цена определяется рынком. И это само по себе представляет гигантскую опасность для режима.

Имидж сильного лидера пострадал

Слабый (физически или ментально) человек старается примкнуть к сильному. Сильный его защитит. Сильный — это безопасно. Легко вместе с сильным быть сильным.

Подчинись сильному, стань на колени, и все будет хорошо. Тебя не тронут.

Эта логика — бандитская, она принята в России, и она и сыграла большую роль в возвеличивании Путина. «Он защитит нас от бандитизма 1990-х! Он защитит нас от врагов, хотя они и придуманы специально для этого. Он покажет всем кузькину мать. Армию поднимет. Путин сильный, с ним считаются, все трепещут». Таков нарратив.

Но имидж пахана требует постоянной демонстрации силы и неуязвимости. А Путин показал уязвимость: не смог защитить Курскую область, не может выдавить оттуда украинцев. Путин не может защитить Белгород.

В Курской и Белгородской областях живет 2,5 млн человек — и почти 250 000 среди них потеряли дома. Им полагается компенсация в 15 тыс. рублей — сравните с миллионами, которые получают те, кто подписывает контракт и идет в армию.

Путин не может защитить российские НПЗ и аэропорты. Даже военные склады оказываются беззащитными. Великая армия Путина не то что не взяла Киев за три дня. Она три года массово гибнет. Да, сейчас она теснит украинцев в Донбассе. Но она же попрошайничает: иранские дроны и ракеты, северокорейские снаряды и ракеты, теперь вот даже северокорейские солдаты!

Черноморский флот, вернее то, что от него осталось, позорно ушел из Севастополя, а теперь уже ищет, куда бы передислоцироваться и из Новороссийска.

А страшные 1990-е постепенно возвращаются. Участники СВО у себя дома что ни день, то кого-нибудь убьют, изнасилуют, ограбят. Не могу забыть перестрелку в офисе в 300 метрах от Кремля, когда вооруженные люди прямо в присутствии полиции убили двоих человек.

Пропаганда старается, но народ не может не видеть, что Путин слаб и уж точно не защищает своих граждан. Слабость видит и его окружение. Знают о ней в Иране, в Китае и т. д.

Имидж слабака исключительно опасен для диктатора — еще одна большая уязвимость.

Экономика

На поверхности все прекрасно. Многим даже кажется, что Россия не очень-то пострадала от санкций, что они не очень-то и действуют. Но это не совсем так. Даже совсем не так.

Российская экономика деградирует. Хочешь оплатить импорт? Серый, конечно, какой же еще! Без проблем. Поменяй рубли на тенге, тенге на юани, юаней на евро — и увеличь платеж на 30–50%. Все круто!

Тебе нужны рабочие руки? Без проблем. Только надо переплюнуть денежные предложения властей, которые покупают себе пушечное мясо для фронта, и зарплатные обещания военной промышленности — снаряды и танки финансируются щедро и в первую очередь. Да, а еще примерно 600 тыс., а может миллион — вообще уехали и не вернулись, и это были лучшие рабочие руки.

А еще это были ученые, предприниматели, писатели, артисты. Им не захотелось жить в фашизированной стране, морально как-то некомфортно.

А где национальное достояние «Газпром»? В глубокой яме. А «Роснефть»? Пытается поглотить эффективных конкурентов, «Газпром нефть» и «Лукойл», у Игоря Сечина это страсть — покрывать убытки за счет поглощения. А еще он очень просил премьера Мишустина поддержать нефтяников.

Угольная промышленность? В 2024 году доля убыточных угольных предприятий в России составила 52%, а суммарная прибыль компаний упала почти в 15 раз.

Хочешь софт? А нельзя, санкции.

Запчасти? Через Киргизию и Армению, но там медленно, сложно, дорого. Добавим инфляцию — Центробанк РФ повысил ключевую ставку уже до 21% годовых в попытке ее обуздать, и это еще не предел: войну и смерть россиян Путин заливает деньгами, которые разгоняют инфляцию.

***

О чем это все должно нам сказать?

Самое важное — понимать, что агрессивно-серьезное лицо Лаврова или наигранно-уверенное поведение Путина есть один огромный блеф. Они хотят говорить с позиции силы — но за ними исключительно нестабильная машина, в которой что-то подозрительно стучит, едко дымит, где-то капает или даже течет. Поэтому приходится использовать ядерный шантаж.

Система пока выглядит работающей, но пример СССР должен напоминать нам, как легко система может разбалансироваться и к каким стремительным разрушениям это приведет. Конец придет существенно быстрее, чем мы можем себе вообразить.

Петр Зашев, The Moscow Times

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