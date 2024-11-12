закрыть
12 ноября 2024, вторник, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За попытки проехать границу без очереди завели уголовные дела

  • 12.11.2024, 12:59
За попытки проехать границу без очереди завели уголовные дела
иллюстративное фото

В Таможенном комитете рассказали подробности.

Против водителей, которые подделывали сопроводительные документы на грузы, чтобы избежать очередей на границе, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Гродненские таможенники все чаще фиксируют случаи фальсификации сопроводительных документов на товары, пересекающие границу. Это связано с тем, что фуры с «скоропортящимися грузами» или «животными» имеют право проезжать пункт пропуска вне очереди, но для этого необходимы соответствующие документы.

За последний месяц в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» было выявлено шесть случаев умышленного искажения информации о таких грузах. Например, один из автомобилей, везущий «сгущенное молоко» и «круассаны», в документах значился как перевозящий «помидоры». В другом случае «замороженный картофель» был задекларирован как «картофель продуктовый».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин