За попытки проехать границу без очереди завели уголовные дела
- 12.11.2024, 12:59
В Таможенном комитете рассказали подробности.
Против водителей, которые подделывали сопроводительные документы на грузы, чтобы избежать очередей на границе, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
Гродненские таможенники все чаще фиксируют случаи фальсификации сопроводительных документов на товары, пересекающие границу. Это связано с тем, что фуры с «скоропортящимися грузами» или «животными» имеют право проезжать пункт пропуска вне очереди, но для этого необходимы соответствующие документы.
За последний месяц в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» было выявлено шесть случаев умышленного искажения информации о таких грузах. Например, один из автомобилей, везущий «сгущенное молоко» и «круассаны», в документах значился как перевозящий «помидоры». В другом случае «замороженный картофель» был задекларирован как «картофель продуктовый».