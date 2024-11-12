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«Вот и приходится проявлять смекалку»

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  • 12.11.2024, 13:13
  • 2,294
«Вот и приходится проявлять смекалку»

В Мозыре показали «профессиональную» перевозку груза на легковушке.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как в Мозыре Гомельской области люди «профессионально» перевозили на легковушке лист фанеры. Многие комментаторы положительно оценили «лайфхак», пишет «Телеграф».

Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.

@alextroha

Грузовые перевозки в Мозыре

♬ оригинальный звук - alextiktok

«Не, ну, это, конечно, профессионально. Крепление что надо», — оценил автор ролика. Ну, а «крепление» заключалось в том, что водитель и пассажиры машины держали фанеру, высунув руки из окна.

«В Мозыре еще холодильники на такси возят», — рассказал один комментатор.

«И мы так везли. Ветер, думал, руку оторвет», — поделился второй.

Кто-то же объяснил такой способ доставки ее высокой ценой. «Вот и приходится проявлять смекалку», — отметил юзер TikTok.

«Возьму себе на заметку, а хотел нанимать бус или машину с прицепом. А так возьму пару корешей, сам бы не додумался. Классный видос попался», — обрадовался лайфхаку еще один комментатор.

«Не повторять, работают профессионалы», — предостерег другой.

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