«Вот и приходится проявлять смекалку» 4 12.11.2024, 13:13

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В Мозыре показали «профессиональную» перевозку груза на легковушке.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как в Мозыре Гомельской области люди «профессионально» перевозили на легковушке лист фанеры. Многие комментаторы положительно оценили «лайфхак», пишет «Телеграф».

Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.

«Не, ну, это, конечно, профессионально. Крепление что надо», — оценил автор ролика. Ну, а «крепление» заключалось в том, что водитель и пассажиры машины держали фанеру, высунув руки из окна.

«В Мозыре еще холодильники на такси возят», — рассказал один комментатор.

«И мы так везли. Ветер, думал, руку оторвет», — поделился второй.

Кто-то же объяснил такой способ доставки ее высокой ценой. «Вот и приходится проявлять смекалку», — отметил юзер TikTok.

«Возьму себе на заметку, а хотел нанимать бус или машину с прицепом. А так возьму пару корешей, сам бы не додумался. Классный видос попался», — обрадовался лайфхаку еще один комментатор.

«Не повторять, работают профессионалы», — предостерег другой.

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