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В Беларуси ужесточат требования к качеству связи мобильных операторов

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  • 12.11.2024, 13:37
  • 1,840
В Беларуси ужесточат требования к качеству связи мобильных операторов

С 1 декабря.

В Беларуси с 1 декабря ужесточат требования к качеству связи мобильных операторов. Об этом стало известно из опубликованного Национальном правовом интернет-портале нового стандарта «Услуги сотовой подвижной электросвязи».

В стандарт вносятся изменения, которые более четко описывают требования к передаче данных и нормы связи в различных обстоятельствах. Например, доля неуспешных вызовов должна быть не более 6% общего количества, а не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения — 5%. Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, не должна превышать 3%.

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