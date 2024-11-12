Редкий прототип iPhone без физических кнопок и «яблока» сзади показали вживую 1 12.11.2024, 13:55

Это изменение так и не воплотилось в жизнь.

Еще перед анонсом линейки iPhone 15 ходили слухи, что Apple хочет выпустить смартфон без физических кнопок, но это изменение так и не воплотилось в жизнь. При этом такое устройство уже существует в компании, пускай только в виде прототипа, пишет УНИАН.

На днях в сети появились видео редкого прототипа iPhone, у которого есть одна важная фича – сенсорные кнопки регулировки громкости и питания, дополненные тактильной отдачей Haptic Engine. По словам автора, раздобыть редкий тестовый образец Айфона получилось на предприятии по переработке электроники.

Материнская плата устройства имеет уникальную компоновку – это нечто среднее между iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro. А еще вместо «яблока» сзади изображен логотип в виде пересекающихся дисков. Если верить источнику, это фирменный прототип, который использовался для проверки тактильной обратной связи и сенсорных клавиш на корпусе – твердотельных кнопок громкости и питания.

Еще интересный момент – некоторые внутренние компоненты, в частности, камера, не функционируют (являются заглушками), а к материнской плате подключено лишь несколько шлейфов: один идет к порту зарядки, другой – к кнопкам смартфона. При включении на экране появляется сообщение о завершении инициализации микроконтроллера, а при подключении к Mac он распознается как «Бендер», вероятно, в честь персонажа из «Футурамы».

Автор YouTube-канала AppleDemoYT предполагает, что это устройство для тестирования новых функций, а не прототип конкретной модели iPhone. При этом в iOS 18 появилась анимация нажатия кнопок, что оставляет задел на возможную реализацию кнопок с тактильной отдачей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com