Ошибка Трампа 1 Борис Бондарев

12.11.2024, 13:54

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Отрыв России от Китая в текущем контексте — фантазия.

Устойчиво мнение, что политика Трампа в отношении Украины будет отталкиваться от его желания плотно заняться Китаем, который он рассматривает в качестве главного конкурента США. Для этого ему потребуется оторвать Россию от Китая, нарушить российско-китайский альянс. Трамп, мол, попытается обменять отказ от поддержки Украины на сделку с Путиным, суть которой будет заключаться в отказе Путина от тесных отношений с Китаем и поддержки Китая в противостоянии с США.

Если подход будущей администрации США к этим вопросам именно таков, то это следствие абсолютного непонимания того, что собой представляет война в Украине.

Популярное заблуждение, разделяемое, к сожалению, слишком многими во властных кругах на Западе, гласит, что Путину нужна только часть Украины, территории, которые он считает исконно принадлежащими России. Больше ему, мол, ничего не нужно. Если вы согласитесь с этим, то всё будет прекрасно.

Это не столько крайне упрощённая, сколько совершенно ложная точка зрения.

Экзистенциальный вызов или сделка

Для Путина эта война представляет собой экзистенциальный вызов. Путин стремится перекроить мировое устройство, разделить мир на империи со своими исключительными зонами влияния, в которые никто не может вмешиваться, и тем самым добиться, наконец, от Запада отказа от попыток свергнуть путинский режим. В глазах Путина главная угроза — это именно политика Запада, которая, как он убежден, нацелена на подрыв основ его власти.

Об этом он говорил ещё в Мюнхене в 2007 году и все последующие годы делал жирные намёки. Наконец, самым откровенным признанием стал печально знаменитый «ультиматум» от 15 декабря 2021 года, скромно названный «Договоры о гарантиях безопасности с США и НАТО», в которых США и НАТО предлагалось, по словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Если на Западе продолжают тешить себя иллюзиями «далекого пограничного конфликта за территории», то на Востоке и Юге эта война воспринимается именно как проверка Запада на стойкость и приверженность своим принципам — насколько страны Запада способны и готовы защищать тот мировой порядок, который им выгоден?

Противоречивая и на глазах ослабевающая решимость западных стран поддерживать Украину и противостоять открытой путинской агрессии, беззастенчиво использующей ядерный шантаж, провоцирует мыслительный процесс на Глобальном Юге. Например, будут ли США воевать за Тайвань или Южную Корею, если в том или ином случае им будут угрожать применением ядерного оружия за попытку вмешаться?

Ведь Китай имеет как минимум такие же права на Тайвань, а Северная Корея — на Южную, как и Путин на Украину, если не большие. В любом случае и Пекин, и Пхеньян могут заявить, что это внутренний конфликт — а если кто вмешается, то мы их укротим с помощью ядерной угрозы.

Осознают ли этот аспект Трамп и его советники? Тут, мне кажется, важно понимать, что Дональд Трамп всегда и всюду позиционирует себя как бизнесмена, а не политика. Он говорит о том, что в политику нужно привнести нормальные, здоровые отношения бизнеса.

Поэтому он всё время говорит о сделках. Для него внешняя политика — это набор сделок, а международные отношения — это бизнес-контакты между странами-бизнесменами. В такой парадигме нет соперников или противников, а есть конкуренты.

Отсюда становится ясно, почему Трамп так агрессивно настроен против Китая — он рассматривает Китай не как политического соперника, а как конкурента в экономике и в бизнесе. Китай — это огромная экономика и промышленная база. Взаимосвязь США и Китая в этих сферах очень глубока.

Но с этой же точки зрения Россия не является конкурентом для США, поскольку российская экономика по сравнению с американской мизерна. Россия может интересовать только как поставщик некоторых полезных ископаемых, но никак не конкурент, способный как-то подорвать экономическое положение США.

Поставить Запад на место!

В отличие от Трампа Путин является «чистым политиком», который рассматривает политику не с точки зрения экономических интересов, а исключительно с точки зрения политического влияния. Даже экономические рычаги, например, в торговле газом и нефтью, он использует в первую очередь для обеспечения своих политических целей. А главная политическая цель Путина — это, снова повторим, обеспечение несменяемости и незыблемости своего режима, а для этого необходимо убрать угрозу Запада. Запад должен быть поставлен на место. Если для этого придется пойти на экономические потери, что ж, политика по-путински подчиняет себе все иные отрасли жизни. Россияне это наблюдают уже не первый год.

Так что же — может ли Трамп, пообещав Путину Украину, отвернуть Путина от Китая?

Китайский режим, как и российский, противостоит США. Китай, несмотря на внешнюю сдержанность, поддерживает Россию в её попытках переустроить мировой порядок, что полностью отвечает интересам Пекина. При этом Китай предсказуем, его режим стабилен и — самое главное — товарищ Си не обуславливает свою поддержку какими-либо внутриполитическими уступками со стороны Путина, не требует от Путина менять его внутреннюю политику, не поддерживает антипутинские силы и настроения. Возможная демократическая трансформация России также не отвечает интересам Пекина.

В отличие от Пекина, в Вашингтоне по-прежнему остаются силы, недовольные Путиным. Американская администрация в любой момент может начать проявлять интерес к внутренней политике России. Особенно если к власти после Трампа придут демократы, которые, вероятно, станут пересматривать все те трамповские сделки, которые он назаключает. Рассчитывать на то, что Трамп останется президентом «навсегда», то есть в США установится де-факто, если не де-юре, диктатура, даже Путин всерьез не станет. И уж тем более не станет опираться на эти идеи при выстраивании своих альянсов.

Кроме того, что даст Путину отказ Трампа от поддержки Украины?

Это не приведёт к немедленному поражению Киева. Украина всё равно будет сражаться какое-то время, отбирая у Путина ценные ресурсы. Нельзя исключать, что некоторые европейские страны продолжат оказывать Киеву поддержку. То есть никакого второго «Киева за три дня» в любом случае не предвидится.

Очевидно, однако, что Владимир Путин и без того убеждён в неизбежности падения Украины. По его мнению, у него достаточно ресурсов, чтобы этого добиться в обозримой перспективе. И «подарок» Трампа в виде отказа от помощи Киеву не будет иметь принципиального значения. Приятно, но не более того.

Таким образом, на одной чаше весов у Путина поддержка мощного государства, которое заинтересовано в продолжении путинской политики, и чей политический режим стабилен и несменяем, а на другой — слабо предсказуемая фигура, которая может с легкостью изменить свои взгляды на уже достигнутые сделки. Так зачем Путину отказываться от надежного партнера в лице Си? Ради того, чтобы взять Киев на два месяца раньше? При этом рискуя оказаться без союзников и поддержки в случае очередного внезапного поворота американской внешней политики в ближайшем будущем? Серьезно?

Путин, безусловно, может поводить американцев за нос, обещая подумать над подобной сделкой или даже формально согласившись. Но отношения с Китаем сохранятся в полном объеме.

Если США начнут масштабную торговую войну с Китаем, но при этом облегчат торговый режим с Россией, сняв часть санкций или даже все, то Китай вполне будет способен продавать свои товары в США и дальше — через Россию. Опыт обхождения американских санкций теперь что у России, что у Китая накоплен вполне достаточный.

Подытожим. США нечего предложить Путину, чтобы «перевербовать» его на свою сторону — кроме своей капитуляции. Уступкой Украины тут не отделаешься — следующим шагом будут требования Москвы и Пекина вернуться к ультиматуму 2021 года и «собирать манатки».

Так что фантазии об «отрыве России от Китая» в текущем контексте являются именно что фантазиями. Если администрация Трампа решит воплотить эту фантазию в жизнь, США ожидает очередной грандиозный провал во внешней политике.

Борис Бондарев, The Moscow Times

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