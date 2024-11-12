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Подрыв россиянами дамбы в Украине: вода продолжает прибывать

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  • 12.11.2024, 14:07
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Подрыв россиянами дамбы в Украине: вода продолжает прибывать

Украинцы не могут осмотреть повреждения дамбы из-за постоянных обстрелов.

Вода продолжает прибывать ниже по течению от Терновской плотины Кураховского водохранилища в Украине, которую 11 ноября разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в эфире «Суспільне Новини» во вторник, 12 ноября.

Он отметил, что осмотреть повреждения дамбы пока не удалось из-за постоянных российских обстрелов.

«Так нам и не удалось выехать и сделать обследование этой дамбы. Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами. Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет», — сказал начальник МВА.

Падун отметил, что войска РФ в течение трех месяцев пытались попасть в дамбу управляемыми авиабомбами.

По его словам, несмотря на разрушения, вся вода из водохранилища не может вытечь.

«Дамба так построена, что все зеркало водоема не может слиться. Там есть критический уровень водоема, который может слиться, и есть тот уровень, который остается», — подчеркнул Падун.

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