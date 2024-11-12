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Глава Генштаба Польши призвал готовиться к войне с Россией

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  • 12.11.2024, 14:18
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Глава Генштаба Польши призвал готовиться к войне с Россией
Веслав Кукула

У РФ есть потенциал для этой войны.

Польше необходимо готовить армию и общество к возможной войне с Россией, которая является «реальной угрозой», заявил начальник польского Генштаба Веслав Кукула.

«Разразится ли война и когда она вспыхнет, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на страну, которая хорошо подготовлена к защите и общество которой будет сопротивляться, представляет собой огромный риск», — сказал Кукула в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, у России есть не только демографический и сырьевой потенциал для потенциальной войны, но еще и функционирующая оборонная промышленность. До этого в НАТО прогнозировали, что после войны в Украине России потребуется время для восстановления своих военных возможностей и она будет готова к столкновению с НАТО не раньше 2029 года. Однако, по мнению Кукулы, Россия может завершить подготовку к большой войне раньше этого срока.

При этом глава польского Генштаба отметил, что подход Москвы к потенциальному противостоянию определяют три вектора — намерения, силы и возможности. «Намерения Российской Федерации прекрасно переданы самим Путиным, а также министром иностранных дел Лавровым. Со второй половины 2021 года ничего не изменилось», — отметил Кукула. В то же время, по его словам, «вектор силы» значительно ослабило сопротивление Украины и международная солидарность, однако Россия «последовательно его восстанавливает».

В свою очередь, возможности могут появиться у Москвы, если США будут вовлечены в конфликт в Тихом океане или если НАТО утратит сплоченность, пояснил глава польского Генштаба. Он также призвал учитывать непредсказуемость России.

«Моя задача состоит в том, чтобы наиболее вероятным сценарием был тот, при котором мы эффективно отговорим Россию от агрессии. При этом недостаточно просто сообщить о нашем быстро развивающемся оборонном потенциале. Не менее важно продемонстрировать нашу решимость защитить себя», — заключил Кукула.

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