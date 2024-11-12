Путин — главный предатель Андрей Окунь

12.11.2024, 14:26

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Строит договорнячки за спиной у россиян.

Думайте, что хотите, но теория о президенте, который на самом деле является иностранным агентом, никак не выходит у меня из головы. Всё встаёт на свои места, стоит лишь представить, что Путин — главный предатель страны.

Всё обретает смысл. И договорнячки за спиной у россиян — а что ещё делать самому высокопоставленному агенту западных разведок? Только тайно договариваться со своим начальством, а потом спешно придумывать этому оправдания при помощи госпропаганды.

Даже то, как Путин постоянно жалуется, что его обманули, перехитрили и подставили — это ни что иное, как завуалированный комплимент в сторону Начальства. Вы такие умные, а я такой дурак, боже помогите...

И теперь внимание! Помните про 300 млрд. долларов, «случайно» оставленных в банковских системах Запада перед началом «СВО»? Вот именно, что их там буквально оставили, чтобы под предлогом войны и санкций эти огромные активы можно было полулегально заморозить.

Вообще сложно спорить с тем, что всё президентство Путина похоже на сплошную работу в глубоком подполье. Столько уже было ошибок с его стороны, столько вредительства. И если так задуматься, то теория не кажется совсем уж нелепой. Где лучше всего прятаться? Правильно, у всех на виду. Президент — иностранный агент. Это же гениально, никто в жизни не додумается.

Андрей Окунь, Telegram

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