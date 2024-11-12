«22 рубля за три холодных драника — это беспредел» 12.11.2024, 14:33

Белоруску удивила цена за порцию в Беловежской пуще.

Белоруска по имени Мария побывала в Беловежской пуще, где отправилась перекусить в местное кафе.

Девушка записала ролик для TikTok. В качестве обеда — три драника без мяса со сметаной и немного грибов, к тому же они оказались холодными.

«Драники за 22 рубля в Беловежской пуще. Как вы думаете, дорого или нет? Мне кажется, дороговато», — спросила она комментаторов.

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