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«22 рубля за три холодных драника — это беспредел»

  • 12.11.2024, 14:33
«22 рубля за три холодных драника — это беспредел»

Белоруску удивила цена за порцию в Беловежской пуще.

Белоруска по имени Мария побывала в Беловежской пуще, где отправилась перекусить в местное кафе.

Девушка записала ролик для TikTok. В качестве обеда — три драника без мяса со сметаной и немного грибов, к тому же они оказались холодными.

«Драники за 22 рубля в Беловежской пуще. Как вы думаете, дорого или нет? Мне кажется, дороговато», — спросила она комментаторов.

@mashyl_chik

♬ оригинальный звук - mashyl_chik Брест_Кобрин

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