«22 рубля за три холодных драника — это беспредел»
- 12.11.2024, 14:33
Белоруску удивила цена за порцию в Беловежской пуще.
Белоруска по имени Мария побывала в Беловежской пуще, где отправилась перекусить в местное кафе.
Девушка записала ролик для TikTok. В качестве обеда — три драника без мяса со сметаной и немного грибов, к тому же они оказались холодными.
«Драники за 22 рубля в Беловежской пуще. Как вы думаете, дорого или нет? Мне кажется, дороговато», — спросила она комментаторов.
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