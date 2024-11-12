закрыть
12 ноября 2024, вторник, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Один из крупнейших арктических проектов Кремля остановлен

  • 12.11.2024, 14:36
  • 1,280
Bloomberg: Один из крупнейших арктических проектов Кремля остановлен

Arctic LNG 2 имеет ключевое значение для российских амбиций.

Российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля в ноябре 2024 года из-за западных санкций.

Как пишет Bloomberg, месторождения, питающие завод, в первые десять дней ноября перекачивали в среднем 0,4 млн кубометров газа в день.

По подсчетам Bloomberg, это падение более чем на 90% от средней добычи в октябре. Это также самый низкий средний уровень добычи для проекта как минимум с сентября 2023 года.

Даже во время пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию первой линии Arctic LNG 2 в четвертом квартале прошлого года ее месторождения производили от 2 млн до почти 14 млн кубометров в сутки.

Как говорится в материале, Arctic LNG 2 имеет ключевое значение для российских амбиций по увеличению экспорта СПГ и развития Северного морского пути, поэтому он стал объектом нескольких волн западных санкций за последний год.

Проектная мощность завода составляет 19,8 млн тонн СПГ в год, но пока работает только одна технологическая линия, способная производить 6,6 млн тонн в год.

Arctic LNG 2 входит в проект Новатэк по строительству линий по производству СПГ, открыть их все планируется до 2026 года.

В ноябре 2023-го Arctic LNG 2 попал под санкции США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин