Bloomberg: Один из крупнейших арктических проектов Кремля остановлен 12.11.2024, 14:36

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Arctic LNG 2 имеет ключевое значение для российских амбиций.

Российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля в ноябре 2024 года из-за западных санкций.

Как пишет Bloomberg, месторождения, питающие завод, в первые десять дней ноября перекачивали в среднем 0,4 млн кубометров газа в день.

По подсчетам Bloomberg, это падение более чем на 90% от средней добычи в октябре. Это также самый низкий средний уровень добычи для проекта как минимум с сентября 2023 года.

Даже во время пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию первой линии Arctic LNG 2 в четвертом квартале прошлого года ее месторождения производили от 2 млн до почти 14 млн кубометров в сутки.

Как говорится в материале, Arctic LNG 2 имеет ключевое значение для российских амбиций по увеличению экспорта СПГ и развития Северного морского пути, поэтому он стал объектом нескольких волн западных санкций за последний год.

Проектная мощность завода составляет 19,8 млн тонн СПГ в год, но пока работает только одна технологическая линия, способная производить 6,6 млн тонн в год.

Arctic LNG 2 входит в проект Новатэк по строительству линий по производству СПГ, открыть их все планируется до 2026 года.

В ноябре 2023-го Arctic LNG 2 попал под санкции США.

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