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В Беларуси банкротят «родителя» известных на весь мир стартапов

  • 12.11.2024, 14:47
В Беларуси банкротят «родителя» известных на весь мир стартапов

MSQRD, FriendlyData и других.

В Беларуси запустили процедуру банкротства компании «Имагуру», пишет издание Plan B. Она много лет управляла первым и самым крупным белорусским стартап-хабом Imaguru StartupHub. После того, как в 2021 году с «Имагуру» в Беларуси расторгли договор аренды, хаб с учредителями и сотрудниками перебрался в Вильнюс. В прошлом году КГБ признал Imaguru Startup Hub «экстремистским образованием». А в этом Генпрокуратура дала добро на «заключение под стражу» его основателей и руководителей.

Информация о том, что управляющая компания «Имагуру» находится в процедуре банкротства, размещена в Едином государственном реестре сведение о банкротстве. Согласно с ней, дело в Экономическом суде Минска открыто в сентябре текущего года по заявлению самого «Имагуру». До конца ноября действует отведенный судом срок, в течение которых принимаются претензии кредиторов.

Чем известен Imaguru Startup Hub

Стартап-хаб, который основали Татьяна Маринич и Анастасия Хоменкова, открылся в ноябре 2013 года. Его задачей стало предложить белорусскому бизнесу коворкинг и помещения для организации образовательных мероприятий.

В 2015-м Imaguru переехал в арендованные и отремонтированные за свой счет помещения на площадке «Горизонта». Тогда же он впервые провел международную конференцию для стартапов Venture Day Minsk.

В 2015-м на организованном Imaguru хакатоне презентовал себя неизвестный ранее стартап MSQRD. Через шесть месяцев MSQRD приобрела компания Facebook. В 2018-м на очередном Venture Day Minsk инвестора, американскую компанию ServiceNow, в свой проект нашел еще один резидент Imaguru стартап FriendlyData.

Imaguru стоял у истоков движения бизнес-ангелов Беларуси, был организатором Всемирной недели предпринимательства, международных хакатонов, стартап-конкурсов, стади-туров.

В 2019 году на его базе появился акселератор TechMinsk, который начал инвестировать в перспективные стартапы.

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