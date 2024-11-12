Ученые раскрыли секрет «рыбных чудес» Иисуса 1 12.11.2024, 15:02

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Помогли уникальные природные процессы.

Редкое природное явление в Галилейском море может объяснить рыбные чудеса Иисуса. Исследование опубликовано в журнале Water Resources Research предлагает научное объяснение одному из самых известных библейских чудес, связанных с рыбой.

Оказалось, что уникальные природные процессы в Галилейском море, также известном как озеро Кинерет, могут быть причиной большого количества рыбы у берегов, что, возможно, и вдохновило библейские легенды.

Галилейское море - пресноводное озеро в Израиле, упоминаемое в Библии как место чудес Иисуса: «Чудо с хлебами и рыбами», где Иисус накормил тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбами, и «Чудесный улов рыбы», где апостолы по его совету поймали огромное количество рыбы. Новые данные указывают на природное явление, которое могло вызвать значительные скопления рыбы у берегов озера, которая легко поддавалась вылову.

Исследователи обнаружили, что в озере Кинерет время от времени случаются события, когда тысячи мертвых рыб всплывают на поверхность. Ученые обнаружили такие случаи в 2012 году, а также в апреле 2007 и в начале 1990-х годов. Оказалось, что во время определенных периодов теплые воды верхних слоев озера смешиваются с прохладными нижними, бедными кислородом, из-за чего рыба задыхается и всплывает к поверхности. Западные ветры создают подводные волны, которые поднимают холодные слои воды, вытесняя рыбу к поверхности.

Это редкое явление, известное как внутренний апвеллинг, происходит каждый год весной, когда озеро формируется на слои, и создает скопления рыбы, которые могли наблюдать свидетели библейских времен. Аналогичные явления задокументированы в других регионах, в частности в озере Эри в США и в Канаде. Исследователи предполагают, что эти события могли стать основой для историй о библейских «рыбных» чудесах.

«Наше исследование указывает на место и время, когда могли происходить подобные случаи гибели рыбы, которые могли вдохновить истории о библейских чудесах», - отмечают авторы, подчеркивая, что такое явление, вероятно, происходило на этом побережье уже две тысячи лет назад.

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