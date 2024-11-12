В магазины Беларуси должен вернуться «Роллтон» 3 12.11.2024, 15:09

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Больше не запрещенка.

Минздрав отменил запрет на ввоз в Беларусь продукции производителя популярной лапши быстрого приготовления.

Организации получили письмо от Минздрава об отмене запрета на ввоз продукции российской компании «Маревен Фуд Сэнтрал», сообщает «Наша Нива» со ссылкой на блогера Koko_by.

Это значит, что «Роллтон», «Биг Бон» и другая продукция компании должна вернуться на полки белорусских магазинов.

Минздрав запретил ввоз этой продукции в октябре. Тогда в фасованном картофельном пюре с куриным вкусом «Петра» в нормируемом объеме продукции нашли колиформы — бактерии кишечных палочек.

В Минздраве объясняли, что нарушение нормативов по микробиологическим показателям, в том числе по содержанию бактерий группы кишечной палочки, могут привести к пищевым отравлениям различной степени тяжести.

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