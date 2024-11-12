закрыть
12 ноября 2024, вторник, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В магазины Беларуси должен вернуться «Роллтон»

3
  • 12.11.2024, 15:09
  • 1,108
В магазины Беларуси должен вернуться «Роллтон»

Больше не запрещенка.

Минздрав отменил запрет на ввоз в Беларусь продукции производителя популярной лапши быстрого приготовления.

Организации получили письмо от Минздрава об отмене запрета на ввоз продукции российской компании «Маревен Фуд Сэнтрал», сообщает «Наша Нива» со ссылкой на блогера Koko_by.

Это значит, что «Роллтон», «Биг Бон» и другая продукция компании должна вернуться на полки белорусских магазинов.

Минздрав запретил ввоз этой продукции в октябре. Тогда в фасованном картофельном пюре с куриным вкусом «Петра» в нормируемом объеме продукции нашли колиформы — бактерии кишечных палочек.

В Минздраве объясняли, что нарушение нормативов по микробиологическим показателям, в том числе по содержанию бактерий группы кишечной палочки, могут привести к пищевым отравлениям различной степени тяжести.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин