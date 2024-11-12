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СМИ опубликовали момент подрыва Кураховской дамбы россиянами

  • 12.11.2024, 15:15
  • 2,922
СМИ опубликовали момент подрыва Кураховской дамбы россиянами

Видеофакт.

В Сети появилось видео момента взрыва Кураховской дамбы в Украине, которую разрушили россияне. В результате подрыва россиянами плотины вода из хранилища начала наполнять реку Волчья в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка.

Соответствующее видео опубликовал телеканал ТСН.

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин подтвердил повреждение плотины Кураховского водохранилища. Он заявил, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья пока не зафиксировано.

В то же время он отметил, что российский удар несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей на Донетчине и на Днепропетровщине.

В ТСН также заявили, что оккупанты распространяют фото якобы поврежденной плотины водохранилища, однако на самом деле на нем изображена разрушенная в 2022 году Козаровицкая дамба на Киевщине.

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