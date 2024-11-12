Белорус заставил Запад смеяться над Россией 6 12.11.2024, 15:29

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О его пранке пишет The Times.

Грандиозный розыгрыш, который высмеял раболепие россиян, вышел на международный уровень. Западные СМИ иронизируют над российской школьной системой после комичного инцидента, в котором российские учителя поверили в явно абсурдную мистификацию. Согласно статье британского издания The Times, белорусский блогер Владислав Бохан отправил письма учителям в Воронежской области от имени якобы правящей партии, предлагая им создать самодельные шапочки из фольги.

Эти шапочки «Шлем Отечества», по словам Бохана, должны были защитить учителей и учеников от «вредоносного натовского излучения».

Инцидент широко освещался украинскими и российскими оппозиционными СМИ, однако теперь на него обратили внимание даже на Западе. Российские бюджетники тотально зависят от федерального центра и готовы выполнять любую его просьбу.

Учителя приняли это всерьез и даже отправили фотографии и видеозаписи, на которых они позируют в фольговых шапках рядом с портретами Путина. Некоторые из них объясняли, что такие каски якобы препятствуют чтению мыслей и облучению со стороны иностранных спецслужб. Один из учителей назвал это патриотическим актом, «символизирующим готовность защищать родину от внешних угроз».

Сатирический характер этого события вызвал смех у западных обозревателей, так как инцидент ясно показал влияние государственной пропаганды на российских бюджетников, которые порой не способны критически оценить информацию, исходящую «сверху». По мнению Бохана и комментаторов, это лишь один из примеров слепой лояльности, раболепия и доверия к власти, что приводит к готовности выполнять любые, даже самые абсурдные распоряжения.

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