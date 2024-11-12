«Пусть сами едят сало по 23 рубля» 2 12.11.2024, 15:42

1,464

Какие продукты предлагают на сезонной ярмарке в Минске.

В Минске постепенно завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они традиционно проходят каждую субботу и воскресенье при благоприятных погодных условиях. Планируется, что такие ярмарки завершатся 1 декабря. А вот ежедневные будут работать по 17 ноября. Портал Blizko.by посетил ярмарку на площадке по улице Притыцкого, 27 и узнал, какие там цены и что можно купить.

Пропали огурцы

Итак, традиционно в широком ассортименте представлены белорусские овощи и фрукты. Картофель можно купить за 0,8−1,5 рубля за килограмм. Если брать сразу мешок (порядка 35 кг), то можно рассчитывать на скидку.

Морковь стоит 1,3−1,5, свекла — 0,8−1,6 за килограмм. Журналиста очень удивила гигантская свекла, которая была всего по 80 копеек за килограмм. Лук репчатый стоит 1,2−2 рубля за килограмм, красный — 2−4, чеснок — 12−15.

Перец можно найти за 2,5−8 за килограмм, редьку — 4, редис — 8. Помидоров выбор небольшой, стоят они 5−9 рублей за килограмм, огурцов практически не было, уже не сезон. За 6 рублей продавали неликвидные остатки. А вот капусты очень много, стоила она 1−1,4 рубля за килограмм.

Что касается фруктов, то груши белорусские стоят недешево — 5,5−8 рублей за килограмм. Яблоки в среднем — 2,5−3 рубля за килограмм, есть и за 4−5, сливы — 4−6. Особо выбора фруктов уже не было.

А вот грецкие орехи стоят 8−12 рублей за килограмм, чищенные — 25. Клюква продается за 12−14 рублей за килограмм, тыквенные семечки — 13−15, сушеные яблоки на компот — 10, фасоль — 10−12.

Зелень также была представлена на ярмарке. Зеленый лук можно купить за 1,5−2 рубля за 100 граммов, салат — 1,5, шпинат — 3, петрушка и укроп — по 2 рубля.

Продают ли грибы?

Грибов, кстати, немного. Некоторых удивляла цена за трехлитровую банку сушеных боровиков. Можно было подслушать такой диалог:

— А сколько стоят белые грибы?

— 100 рублей — за трехлитровую банку.

— Сколько???

— Да, 100 рублей.

— Очень дорого.

С другой стороны, не так давно цена на белые грибы на Комаровке шокировала покупателей. Она была 80−100 рублей за один килограмм свежих боровиков. Сейчас на ярмарке некоторые продавали осенние грибы. Стоят они 15−50 рублей, в зависимости от объема и вида грибов.

«Очень выгодно»

Много и домашних закаток. В среднем они стоят 5−7 рублей за банку 0,5 литра. И выбор радует: и лечо, и солянка с грибами, и спаржа маринованная, и баклажаны… Варенье за 0,5-литровую баночку оценивают в 7−10 рублей.

Квашеную капусту можно купить за 6 рублей за килограмм, чеснок маринованный — 30.

Большой выбор на ярмарке и самого различного меда. В среднем он стоит 12−20 рублей за килограмм. Осенние цветы на посадку — 12 рублей саженец.

Что касается мясной продукции, цены немаленькие: сало стоит 20−23 рубля за килограмм, корейка горячего копчения — 23, колбаса домашняя — 26, сальтисон — 14.

Очень выгодно покупать сливочное масло. Оно стоит 14 рублей за килограмм (82,5%). Покупательница Елена рассказала, что ехала именно за маслом:

— Вы знаете, очень выгодно. Мне много надо, я беру на перетопку и делаю топленое масло, которое очень полезно. В магазине килограмм обычного масла будет стоить 22−25 рублей за килограмм, а тут 14. Еще взяла картошки, сорта Гала. В супермаркете уже нет по хорошей цене. Та, что по рублю, — не знаю, кто ее будет есть, просто ужасная, а нормальная уже 2 рубля стоит. Это дорого, я считаю, поэтому приехала сюда. В целом на овощи нормальные цены, а вот мясная продукция, как мне кажется, неоправданно дорого. Пусть сами едят сало по 23 рубля. Я покупаю ничем не хуже за 14−15 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com