закрыть
12 ноября 2024, вторник, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пусть сами едят сало по 23 рубля»

2
  • 12.11.2024, 15:42
  • 1,464
«Пусть сами едят сало по 23 рубля»

Какие продукты предлагают на сезонной ярмарке в Минске.

В Минске постепенно завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они традиционно проходят каждую субботу и воскресенье при благоприятных погодных условиях. Планируется, что такие ярмарки завершатся 1 декабря. А вот ежедневные будут работать по 17 ноября. Портал Blizko.by посетил ярмарку на площадке по улице Притыцкого, 27 и узнал, какие там цены и что можно купить.

Пропали огурцы

Итак, традиционно в широком ассортименте представлены белорусские овощи и фрукты. Картофель можно купить за 0,8−1,5 рубля за килограмм. Если брать сразу мешок (порядка 35 кг), то можно рассчитывать на скидку.

Морковь стоит 1,3−1,5, свекла — 0,8−1,6 за килограмм. Журналиста очень удивила гигантская свекла, которая была всего по 80 копеек за килограмм. Лук репчатый стоит 1,2−2 рубля за килограмм, красный — 2−4, чеснок — 12−15.

Перец можно найти за 2,5−8 за килограмм, редьку — 4, редис — 8. Помидоров выбор небольшой, стоят они 5−9 рублей за килограмм, огурцов практически не было, уже не сезон. За 6 рублей продавали неликвидные остатки. А вот капусты очень много, стоила она 1−1,4 рубля за килограмм.

Что касается фруктов, то груши белорусские стоят недешево — 5,5−8 рублей за килограмм. Яблоки в среднем — 2,5−3 рубля за килограмм, есть и за 4−5, сливы — 4−6. Особо выбора фруктов уже не было.

А вот грецкие орехи стоят 8−12 рублей за килограмм, чищенные — 25. Клюква продается за 12−14 рублей за килограмм, тыквенные семечки — 13−15, сушеные яблоки на компот — 10, фасоль — 10−12.

Зелень также была представлена на ярмарке. Зеленый лук можно купить за 1,5−2 рубля за 100 граммов, салат — 1,5, шпинат — 3, петрушка и укроп — по 2 рубля.

Продают ли грибы?

Грибов, кстати, немного. Некоторых удивляла цена за трехлитровую банку сушеных боровиков. Можно было подслушать такой диалог:

— А сколько стоят белые грибы?

— 100 рублей — за трехлитровую банку.

— Сколько???

— Да, 100 рублей.

— Очень дорого.

С другой стороны, не так давно цена на белые грибы на Комаровке шокировала покупателей. Она была 80−100 рублей за один килограмм свежих боровиков. Сейчас на ярмарке некоторые продавали осенние грибы. Стоят они 15−50 рублей, в зависимости от объема и вида грибов.

«Очень выгодно»

Много и домашних закаток. В среднем они стоят 5−7 рублей за банку 0,5 литра. И выбор радует: и лечо, и солянка с грибами, и спаржа маринованная, и баклажаны… Варенье за 0,5-литровую баночку оценивают в 7−10 рублей.

Квашеную капусту можно купить за 6 рублей за килограмм, чеснок маринованный — 30.

Большой выбор на ярмарке и самого различного меда. В среднем он стоит 12−20 рублей за килограмм. Осенние цветы на посадку — 12 рублей саженец.

Что касается мясной продукции, цены немаленькие: сало стоит 20−23 рубля за килограмм, корейка горячего копчения — 23, колбаса домашняя — 26, сальтисон — 14.

Очень выгодно покупать сливочное масло. Оно стоит 14 рублей за килограмм (82,5%). Покупательница Елена рассказала, что ехала именно за маслом:

— Вы знаете, очень выгодно. Мне много надо, я беру на перетопку и делаю топленое масло, которое очень полезно. В магазине килограмм обычного масла будет стоить 22−25 рублей за килограмм, а тут 14. Еще взяла картошки, сорта Гала. В супермаркете уже нет по хорошей цене. Та, что по рублю, — не знаю, кто ее будет есть, просто ужасная, а нормальная уже 2 рубля стоит. Это дорого, я считаю, поэтому приехала сюда. В целом на овощи нормальные цены, а вот мясная продукция, как мне кажется, неоправданно дорого. Пусть сами едят сало по 23 рубля. Я покупаю ничем не хуже за 14−15 рублей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин