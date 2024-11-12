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Деньги в никуда

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  • Андрей Никулин
  • 12.11.2024, 15:49
  • 1,128
Деньги в никуда
Андрей Никулин

Одна рука не ведает, что творит другая.

Кстати, а что в России с теми стадионами, которые с такой помпой и роскошью, не считаясь с расходами, строились к Чемпионату мира?

Они же, как тогда нам рассказывали, должны были дать толчок национальному спорту, развитию того же футбола, стать базой для резкого роста уровня национального чемпионата и гостевыми площадками для турниров международных? Как они поживают и живы ли еще? Не в Москве или Питере, а, скажем, в Саранске, Волгограде или Калининграде?

Как там с заполняемостью десятков тысяч мест и развитием регионального спорта?

Проблема российской политики, о которой говорили сотни раз и о которой приходится говорить снова и снова - несогласованность, раздерганность разных треков, когда одна рука не ведает, что творит другая. И когда десятки миллиардов долларов высыпались в программу международной спортивной и культурной интеграции и, параллельно, страну из этой интеграции - любой - жестко выдергивали, провозглашая лозунги самости, скрепности и автаркии.

Добивая систему даже внутрироссийских матчей введенными fan-id, чтобы уж точно, с гарантией ничего не отросло.

Наше вечное.

Чемпионат мира действительно в свое время мог окупиться и принести пользу, пусть и не прямую - если бы он послужил толчком, первым шагом для возвращения страны к норме, прервав четырехлетний, начавшийся в 14-м, морок. Если бы дальше развитие страны пошло под лозунгом признания и ликвидации совершенных ошибок, с девизом «все флаги в гости к нам», если бы тот безумный и счастливый месяц открытости, гостеприимства и вежливой полиции длился бы без конца. Когда поняли, что иностранцы не враги, и по безвизу к нам не заедут толпы мигрантов, бандитов и шпионов, и что лучше дружить, а не воевать.

Но все ограничилось только месяцем и единственное, что стало понятно - что можем быть нормальными и открытыми, если захотим. Но просто не хотим этого. И после случилось все, что случилось - бессмысленно перечислять. И осталось только воспоминание об этом месяце и о полусотне потраченных в никуда миллиардов долларов.

И воспоминания. Которые, откровенно, не стоят столько...

Андрей Никулин, Telegram

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