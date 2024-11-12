Глава МИД Польши анонсировал серьезную дискуссию в Совете ЕС по Украине 1 12.11.2024, 15:58

Будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что на ближайшем Совете ЕС по иностранным делам состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока.

Об этом он сказал нас пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Варшаве, сообщает RMF24.

Радослав Сикорский подчеркнул, что «сейчас в Украине, в нашей части мира, происходит история». Он также отметил, что на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел состоится очень серьезная дискуссия.

«То, что мы сделаем или не сделаем на этом Совете иностранных дел, может определить будущее доверие к ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока», – сказал глава польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, соседей и будущие поколения.

«Она обязана приложить все усилия для достижения справедливого соглашения, поддерживать принципы международного права, восстановить это табу, что в Европе границы не могут быть изменены силой», – сказал Сикорский.

«Если эти принципы перестанут применяться в результате наших действий или бездействия, нас ждет темное будущее», – добавил он.

Ближайшее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится 19 ноября и будет посвящено обороне и поддержке ЕС для Украины.

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