Мечта большинства водителей: эксперт назвал лучшие в мире люксовые авто 6 12.11.2024, 16:05

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Эти машины стоят каждой вложенной копейки.

Люксовое авто – это не просто прихоть. Как правило, такие машины демонстрируют незаурядную надежность, а производитель заботится о том, чтобы у владельца не возникало лишних хлопот во время эксплуатации и ремонта.

Однако не все люксовые модели и бренды имеют одинаково хорошую репутацию. Издание GoBankingRates обратилось к механику с десятилетним опытом Остину Фаро, чтобы он назвал своих фаворитов. И неожиданно в его список не попали немцы Mercedes, BMW и Audi. Фаро остановил свой выбор на совсем других машинах.

Mazda

«Я бы порекомендовал Mazda, потому что этот бренд наступает на пятки рынку роскоши с начала 2019 года», - сказал Фаро. По его мнению, они предлагают разумную цену, в сочетании с высокой надежностью и конкурентной способностью, когда речь идет о технической оснастке, отделке салона и инновационном дизайне. И все это в сочетании с гарантией, не зависящей от пробега. Mazda – единственный производитель, предлагающий такую опцию, как базовую. При этом механик особо выделил три модели бренда:

• CX9

• CX90

• Mazda 6

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Да, эта красотка стоит более 30 миллионов долларов, но и предлагает невероятную роскошь как снаружи, так и внутри. Внимание к деталям чувствуется здесь в каждой мелочи. От антикоррозионной обработки кузова до мощности и скорости, от кожаной обивки салона до полного спектра вариантов настройки.

Pagani Huayra

Этот среднемоторный спортивный автомобиль производства итальянской конюшни Pagani стоит около 1,5 млн. долларов. И при этом достоин своих немалых денег. Huayra развивает максимальную скорость около 380 км/ч, разгон до 100 км/ч выполняет за 2,8 секунды и оборудована 5,98-литровым двухтурбинным двигателем Mercedes-AMG V-12. Если предыдущий Rolls-Royce предлагает бескомпромиссную роскошь, то Pagani Huayra поражает невероятной мощностью и быстротой.

Porsche 911 S/T 2024 года

По данным экспертов, конюшня Porsche приложила все усилия, чтобы создать лучший автомобиль всех времен, когда речь идет о рынке автомобилей класса люкс. S/T стоит от 300 000 долларов и поражает большим набором усовершенствований. Он выдает 518 л. с. благодаря турбированному шестицилиндровому двигателю, который сам по себе стоит 120 000 долларов. Новинку можно использовать и как спортивный автомобиль, и как автомобиль класса GT.

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