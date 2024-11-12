закрыть
12 ноября 2024, вторник, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

1
  • 12.11.2024, 16:23
  • 1,506
ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

Кого могут затронуть меры.

Европейский союз готовит 15-й раунд санкций против России. 27 стран-членов ЕС начали направлять свои предложения в Еврокомиссию в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Это первый этап процедуры, за которым последуют встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС.

ЕС стремится усилить меры к годовщине войны, которая насчитывает 1000 дней 19 ноября, хотя дипломаты полагают, что реальнее ввести санкции к третьей годовщине 24 февраля 2025 года.

Польша и страны Балтии настаивают на запрете импорта российского сжиженного газа и ограничении ядерных сделок, а страны Скандинавии - на борьбе с «теневым флотом» российских танкеров, обходящих санкции на нефть.

Также санкции могут затронуть поставки запрещенных технологий, поскольку Россия нуждается в иностранных микросхемах и других компонентах. Это может привести к ужесточению контроля за китайскими, индийскими и турецкими компаниями, которые могут оказаться в «сером списке» ЕС. Экспортеры технологий из ЕС также могут начать направлять продукцию в Центральную Азию, откуда она реэкспортируется в Россию.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что обход санкций стоит Украине человеческих жизней: в октябре против страны использовали более 2000 «Шахедов», оснащенных микрочипами и деталями, поступившими в Россию из-за рубежа.

Украина также призывает ЕС расширить запреты на российские нефтепродукты, металлы и химикаты, а также добавить в черный список российских олигархов, пропагандистов и представителей Русской православной церкви, поддерживающих войну.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин