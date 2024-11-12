В Минске хотят реже вывозить мусор 3 12.11.2024, 16:30

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Названа причина.

В Минске меняют мусорные контейнеры на более объемные, европейского образца. Это позволит сократить рейсы мусоровозов для вывоза отходов, сообщили агентству «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ).

В Минске идет поэтапная замена контейнеров, установленных в мусороприемных камерах многоэтажек и на контейнерных площадках во дворах. Старые металлические баки объемом 0,75 куб. м меняют на пластиковые еврообразцы в 1,1 куб. м.

За январь–октябрь 2024 года заменено 2472 контейнера: 1896 для твердых коммунальных отходов (ТКО) и 576 для вторичных материальных ресурсов (ВМР).

В жилфонде, обслуживаемом ЖКХ Октябрьского, Московского, Фрунзенского, Первомайского и Партизанского районов Минска, эта работа уже закончилась. До конца года задачу выполнят в жилфонде ЖКХ Советского и Центрального районов города. В Заводском и Ленинском — в 2025 году, заменив в общей сложности около 1000 контейнеров.

Новые емкости более легкие и удобные в эксплуатации, а благодаря их большей вместимости возможно сокращение рейсов мусоровозов для вывоза отходов, рассказали в МГЖХ.

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