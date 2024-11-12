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Площадь Ошмян станет больше

  • 12.11.2024, 16:44
Площадь Ошмян станет больше

На 23,45 гектара.

Город Ошмяны в Гродненской области станет немного больше. Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно документу, город Ошмяны изменит свои границы. В результате чего вырастет его площадь – с 923,55 гектара до 947 гектаров. То есть, территория станет на 23,45 гектара, или на 2,5 процента, больше.

При этом, натурально, изменится и площадь прилегающих к Ошмянам сельсоветов. В частности, территории Кольчунского и Новоселковского станут меньше, а вот Жупранского – наоборот, немного больше.

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