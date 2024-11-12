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Литва будет сбивать белорусские дроны

  • 12.11.2024, 17:07
Литва будет сбивать белорусские дроны

Новые меры направлены против контрабанды.

Сейм Литвы разрешил сбивать летающие объекты из огнестрельного оружия. Речь идёт о метеозондах, дронах и воздушных шарах.

Такое разрешение получили офицеры любых учреждений, которые по закону могут иметь при себе огнестрельное оружие, пишет литовское издание LRT . Новые меры направлены против контрабанды, которую перевозят дронами, метеозондами и другими небольшими летающими объектами.

Случаи контрабанды сигарет из Беларуси в Литву по воздуху участились с августа. Груз крепят к воздушному шару, тот пересекает границу и через некоторое время снижается, а контрабандисты в Литве по сигналу GPS находят сигареты.

Сейм также разрешил устанавливать бесполетные зоны на расстоянии одного километра от объекта критической инфраструктуры, который расположен в городской местности. И на расстоянии трёх километров от объектов, расположенных в сельской местности.

Это сделали по инициативе Министерства внутренних дел. Причиной стал инцидент, когда шары с контрабандой приземлились в аэропорту Вильнюса.

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