Литва будет сбивать белорусские дроны 12.11.2024, 17:07

Новые меры направлены против контрабанды.

Сейм Литвы разрешил сбивать летающие объекты из огнестрельного оружия. Речь идёт о метеозондах, дронах и воздушных шарах.

Такое разрешение получили офицеры любых учреждений, которые по закону могут иметь при себе огнестрельное оружие, пишет литовское издание LRT . Новые меры направлены против контрабанды, которую перевозят дронами, метеозондами и другими небольшими летающими объектами.

Случаи контрабанды сигарет из Беларуси в Литву по воздуху участились с августа. Груз крепят к воздушному шару, тот пересекает границу и через некоторое время снижается, а контрабандисты в Литве по сигналу GPS находят сигареты.

Сейм также разрешил устанавливать бесполетные зоны на расстоянии одного километра от объекта критической инфраструктуры, который расположен в городской местности. И на расстоянии трёх километров от объектов, расположенных в сельской местности.

Это сделали по инициативе Министерства внутренних дел. Причиной стал инцидент, когда шары с контрабандой приземлились в аэропорту Вильнюса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com