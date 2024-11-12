Каллас хочет направить российские активы на восстановление Украины 1 12.11.2024, 17:12

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Кая Каллас

Все 300 миллиардов долларов.

Европейский Союз должен напрямую использовать 300 млрд долларов замороженных российских активов на финансирование восстановления пострадавшей от войны Украины.

Об этом заявила кандидат на высший внешнеполитический пост ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина.

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, назначенная на пост верховного представителя ЕС, заявила, что государствам-членам следует отказаться от сомнений относительно прямого изъятия активов, сославшись на «законные претензии» Киева на эти средства после нападения со стороны России.

«Я не буду использовать слово «конфискация», потому что это на самом деле использование активов законным образом», - заявила Каллас депутатам Европейского парламента на слушаниях по утверждению в Брюсселе во вторник.

Ее кандидатура должна быть одобрена Европарламента, прежде чем она сменит Жозепа Борреля.

«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть законные претензии к России, потому что они каждый день уничтожают Украину», - заявила Каллас

Она дала понять, что у России может быть возможность «востребовать обратно» активы в рамках урегулирования, но добавила: «Учитывая происходящее, я сомневаюсь, что что-то осталось».

Налогоплательщикам, которые не хотят, чтобы государства-члены ЕС платили за восстановление Украины, Каллас заявила: «Мы не должны этого делать. Те, кто разрушает Украину, заплатят за это».

Каллас заявила, что инициатива Эстонии по обеспечению направления 0,25% ее валового внутреннего продукта Украине должна быть принята другими государствами-членами.

Она также заявила, что санкции ЕС против России не должны продлеваться каждые шесть месяцев и должны стать бессрочными до тех пор, пока 27 государств-членов не решат их отменить. «Было бы лучше, если бы все было наоборот», - сказала Каллас.

Российские активы

В этом году «Большая семерка» заключила соглашение об изъятии прибыли, полученной от замороженных активов РФ. Однако план не предполагает конфискации. Некоторые страны учитывали потенциальные правовые последствия такого шага и риск для евро, в то время как другие, включая США и Великобританию, выступили за более смелые варианты, такие как прямая конфискация активов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина знает, как распорядиться замороженными активами России. Он предложил передать Киеву все 300 млрд долларов. «Честно говоря, это украинские деньги», - сказал он.

По оценке Всемирного банка, на конец 2023 года совокупные экономические, социальные и другие денежные потери Украины от войны составляют 499 млрд долларов.

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