Капитан НГУ: Темп войны с каждым днем растет 12.11.2024, 17:44

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Владимир Назаренко

Потери россиян измеряются тысячами.

На данный момент линия фронта является достаточно динамической и темп войны растет ежедневно. Об этом в эфире «Еспресо.TV» заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады «Рубеж», капитан Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

По его словам, ситуация на поле боя действительно сложная и связано это с той активностью, которая там фиксируется. При этом такая динамика сказывается и на потерях россиян, которые они несут кажды день.

«Ситуация на фронте действительно сложная. Темп войны с каждым днем растет. Враг адаптируется к своим ошибкам и постоянно совершенствует свои средства поражения. Но и потери противника растут», — заявил Владимир Назаренко.

Если раньше можно было говорить о сотнях раненых или уничтоженных российских военнослужащих, то сейчас потери оккупантов уже измеряются тысячами, говорит капитан НГУ. В то же время, противник оказался готовым к таким потерям и продолжает попытки давления на украинских защитников.

Задача Сил обороны Украины сделать так, чтобы эта активность со стороны агрессора снизилась, а потери продолжились. Тогда фронт ВС РФ начнет сыпаться, ведь они не смогут удерживать нынешний темп войны.

«Сейчас серая зона — это зона, где истребляется все благодаря действиям Сил обороны, беспилотных систем, ударных дронов, коптеров со сбросами, минометов и артиллерии. Поэтому линия фронта является довольно динамичной», — резюмировал Владимир Назаренко.

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