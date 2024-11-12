Соратник Гиркина рассказал правду о «тихой мобилизации» в РФ

Соратник Гиркина рассказал правду о «тихой мобилизации» в РФ1
- 12.11.2024, 18:08
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И поделился неутешительным прогнозом для Кремля.
Соратник Игоря Стрелкова (Гиркина), военный блогер Михаил Полынков, рассказал, что в России на самом деле идет «тихая мобилизация». Людям приходят повестки, пишет телеграм-канал «Кремлевский цирк».
При этом он признает, что новобранцы не получают надлежащей подготовки, не понимают боевой обстановки и не готовы к штурмовым действиям. Тех, кто подписал контракт, продолжают использовать как «пушечное мясо».
Полынков также пессимистично оценивает перспективы РФ в войне, не веря ни в скорую победу, ни даже в удержание Курской области.