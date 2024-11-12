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Гродненские медики устроили необычное соревнование

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  • 12.11.2024, 18:21
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Гродненские медики устроили необычное соревнование

Пользователи соцсетей в восторге.

В TikTok показали «соревнования» гродненских медсестер, врачей и студентов в мастерстве делать уколы. Но ставили их не людям, а воздушным шарикам. У кого-то получилось вонзить иглу и ввести содержимое, а у кого-то — нет. И шарики лопались, конечно. Комментаторы стали рассказывать, в чем секрет, пишет «Телеграф».

В съемках приняли участие медики из различных отделений Гродненской университетской клиники, но, наверное, самыми запоминающимися участниками «соревнований» стали врач анестезиолог-реаниматолог отделения гемодиализа и такой же специалист из отделения первой реанимации.

Женщина сначала погрозила шарику с улыбкой на лице, а потом просто проткнула его.

А мужчина решил сразу колоть шар без «ритуала».

«Анестезиолога этого ко мне не подпускайте, иначе ему потом самому может понадобиться обезболивающее», — пригрозил один комментатор.

«Я так понял, в реанимацию лучше не попадать», — продолжил тему другой.

Комментаторы принялись выяснять, в чем секрет и как поставить укол, чтобы шарик не лопнул. «В данном случае есть точки с большим натяжением. Это по бокам шара. И есть точки с наименьшим натяжением, это сверху и у основания», — считает пользователь TikTok.

Другая предположила, что дело в угле наклона иглы при введении. «Несколько раз введение под прямым углом привело к разрыву шарика», — написала она. Впрочем, кто-то с ней не согласился.

«Секрет прост: надо колоть в место наименьшего натяжения или взять пальцами, сделать складку и уколоть», — утверждал еще один юзер TikTok.

«Надо на место укола наклеить скотч. Внутри и снаружи. Известный фокус», — поделилась другая комментаторша.

@klinik_dozor

Когда к вам попал самый нежный пациент 😂

♬ оригинальный звук - КЛИНИЧЕСКИЙ ДОЗОР

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