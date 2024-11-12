Владельцев авто ожидает еще одно нововведение 1 12.11.2024, 19:18

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Власти хотят еще глубже залезть в карман белорусов.

Для владельцев автотранспорта белорусские власти намерены ввести в 2025 году сразу несколько налоговых изменений. Среди них — повышение ставки транспортного налога для населения, а также новые категории льготников по этому налогу и изменённый список автомобилей повышенной комфортности.

Нововведения для владельцев авто предусмотрены законопроектом с правками в Налоговый кодекс Беларуси. Однако на этом потенциальные новшества для хозяев транспорта не заканчиваются. Скорее всего, им придётся подстраиваться под ещё одно изменение.

Дело в том, что в Налоговом кодексе хотят расширить список случаев, когда не начисляется налог на транспорт. Сейчас это касается ситуаций, когда автомобиль сняли с учета в ГАИ.

В 2025 году упомянутый перечень хотят расширить. Так, могут появиться новые причины для того, чтобы не платить налог, если транспорт:

— обратили в доход государства по решению компетентного госоргана (и этот вердикт вступил в силу);

— прекратил существовать (к примеру, был уничтожен или со временем пришел в такое состояние, при котором его нельзя использовать).

То, что транспорт перестал существовать, надо подтвердить налоговикам, предоставив соответствующие документы. Причём сделать это можно в любой налоговой инспекции, не обязательно по месту жительства. Если пояснения примут, то сбор перестанут начислять со следующего месяца по отношению к тому, в котором транспортное средство прекратило существовать.

Ранее сообщалось, что по транспортному налогу есть льготы для некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов войны, инвалидов I или II группы и пенсионеров. Она применима также к ветеранам боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, то налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

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