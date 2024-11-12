Топ-3 фильма, которые поднимут настроение 1 12.11.2024, 19:24

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Эти картины отлично скрасят осенний вечер.

«24 канал» подготовил подборку новых фильмов, которые помогут забыть о тревожных мыслях. Эти ленты подарят только положительные эмоции.

«Забери меня на Луну»

Планируется посадка космического корабля «Аполлон-11» на Луну. NASA не хочет потерпеть неудачу, поэтому решает спасти свою репутацию с помощью талантливого маркетолога Келли Джонс. Девушка получает задание – снять видео о фейковой высадке космического корабля и хранить это в секрете.

Миссия слишком важна для маркетолога, поэтому она начинает свою работу. Однако героиня еще не знает, что знакомство с руководителем лунной миссии Коулом Дэвисом может привести к краху всего плана.

«Горячий снеговик»

Несколько лет назад Кэтрин потеряла своего мужа, поэтому теперь живет одна. Убитая горем вдова однажды неожиданно становится свидетельницей чуда – снеговик ожил у нее на глазах и предстал в виде привлекательного молодого человека.

Его появление буквально спасло женщину от негативных мыслей и несчастья. Кэтрин влюбилась в снеговика и испытывает очень теплые и нежные чувства к нему. Ее жизнь снова имеет смысл, но снег имеет свойство таять.

«Счастье – это...»

Успешная предпринимательница Принцесс скоро будет праздновать юбилей – 40 лет. Накануне женщина узнала, что ее экс-супруг нашел новую возлюбленную, поэтому теперь главная героиня убита горем. Принцесса мечтает о спокойном семейном празднике, на который придут только самые близкие.

Впрочем, ее лучшая подруга уже имеет грандиозные планы на этот день. Большой сюрприз переворачивает жизнь Принцесс с ног на голову, а непредсказуемые события начинают ее преследовать. Вечеринка оказалась незабываемой не только для именинницы, но и для всех присутствующих. Теперь героям придется решить все конфликты и выяснить отношения друг с другом.

Эти фильмы рассказывают о неожиданных знакомствах и настоящей любви. Они станут идеальным вариантом проведения вечера и не позволят думать о плохом.

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