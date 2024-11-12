ЧВК «Вагнер» был разгромлен в Мали при попытке захватить золотые рудники 4 12.11.2024, 19:31

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Группировка нарвалась на ожесточенное сопротивление повстанцев.

Появились новые интересные подробности резонансного разгрома в Мали (Африка) крупной колонны ЧВК «Вагнер». Российские боевики ехали вместе с хунтой страны за север для захвата золотых рудников, сообщило Transparency International Russia.

Операция обернулась грандиозным провалом. Группировка нарвалась на ожесточенное сопротивление повстанцев и была почти полностью уничтожена. Часть «вагнеровцев» и малийских солдат была взята в плен.

«Российских наемников в Африке привлекают прежде всего коммерческие интересы. Кремль предоставляют военную поддержку дружественным режимам, укрепляя их власть, — а за это Россия получает доступ к природным ресурсам, зачастую обходя местные законы», — пишет TI.

Так было и в Мали. Российские наемники пытались помочь местной хунте захватить месторождения золота, чтобы в итоге получать часть прибыли от добычи золота.

Информация о разгроме «вагнеровцев» на севере Мали появилась в первых числах августа 2024 года. Сообщалось, что повстанцы устроили ловушку, в результате чего 84 российских наемника и 47 малийских солдат были убиты.

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