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«Один жизненный урок все-таки преподали»

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  • 12.11.2024, 19:38
  • 2,246
«Один жизненный урок все-таки преподали»
Иллюстративное фото

Белорус поступил на платное, но передумал учиться, а вуз отказался вернуть предоплату.

Белоруса зачислили в вуз на платную форму, но он передумал там учиться и отчислился, так и не сходив на занятия. До этого уже бывший студент успел перевести часть платы за учебу, однако в учебном заведении заявили, что не вернут ему деньги. Адвокат Евгений Невидович объяснил «АиФ», законно ли это.

«Летом меня зачислили в вуз на платную форму обучения. Согласно договору я перевел часть оплаты — 2000 рублей. Впоследствии передумал учиться в данном вузе, учебу не начинал и подал заявление об отчислении по собственному желанию, которое удовлетворили. В бухгалтерии вуза мне сказали, что уплаченные деньги не вернут. Получается, один жизненный урок в этом вузе мне все-таки преподали. Но не слишком ли велика цена?» — спросил минчанин.

В этом случае экс-студенту обязаны вернуть деньги, уплаченные за обучение, потому что услуга о подготовке специалиста с общим высшим образованием на платной основе не начала оказываться, объяснил адвокат Евгений Невидович.

Согласно пп. 1, 2 ст. 733 Гражданского кодекса по договору о возмездном оказании услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги, а заказчик обязуется их оплатить, но только после оказания. Данные правила применяются к договорам об оказании ряда услуг, в том числе в сфере образования.

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