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Генсек НАТО: Запад должен сделать больше, чем просто позволить Украине воевать

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  • 12.11.2024, 19:48
Генсек НАТО: Запад должен сделать больше, чем просто позволить Украине воевать
Марк Рютте

Рютте заявил, что Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала полномасштабного российского вторжения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Запад сделать больше, чем просто позволить Украине воевать. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи Рютте с президентом Франции Эммануэлем Макроном на угрозы того, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа прекратит поддержку Украины.

- Мы должны поддерживать силу нашего трансатлантического альянса. Непосредственным вызовом, который стоит перед нами, является поддержка Украины, – приводит его слова Le Monde (перевод - «Униан»).

Рютте подчеркнул, что Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

При этом он отметил, что сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей угрожает Европе и Индо-Тихоокеанскому региону.

- Россия работает с Северной Кореей, Ираном и Китаем. Это угрожает миру и безопасности, да, здесь, в Европе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, – сказал Рютте.

В мае Россия и Китай провозгласили новую эру в своем стратегическом партнерстве. В то же время КНДР, по данным США и Южной Кореи отправила тысячи солдат в Россию для поддержки российских войск в войне против Украины. Иран же поставляет российским военным беспилотники Shahed для использования их в атаках на украинские города.

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