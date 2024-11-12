Бобруйчанин припарковал авто у подъезда, а нашел его в озере 12.11.2024, 19:59

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Что случилось?

В Бобруйске Могилевской области 12 ноября мужчина припарковал свою машину возле подъезда, а затем нашел ее в озере рядом. И это не проделки хулиганов.

Как рассказали в МЧС, вероятно, владелец Honda забыл поставить легковушку на ручной тормоз. Вот она и уехала сама. Нашел машину мужчина с помощью брелока автосигнализации.

Конечно, достать ее из озера сам мужчина не мог, поэтому и вызвал сотрудников МЧС. Они вместе с водолазом ОСВОД с помощью лебедки достали авто. По информации МЧС, машина получила механические повреждения.

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