Бобруйчанин припарковал авто у подъезда, а нашел его в озере
- 12.11.2024, 19:59
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Что случилось?
В Бобруйске Могилевской области 12 ноября мужчина припарковал свою машину возле подъезда, а затем нашел ее в озере рядом. И это не проделки хулиганов.
Как рассказали в МЧС, вероятно, владелец Honda забыл поставить легковушку на ручной тормоз. Вот она и уехала сама. Нашел машину мужчина с помощью брелока автосигнализации.
Конечно, достать ее из озера сам мужчина не мог, поэтому и вызвал сотрудников МЧС. Они вместе с водолазом ОСВОД с помощью лебедки достали авто. По информации МЧС, машина получила механические повреждения.