Российские миллиардеры начали готовиться к ухудшению ситуации в экономике 1 12.11.2024, 20:04

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Они не верят официальному прогнозу.

Российские бизнес-элиты не разделяют оптимистичных прогнозов правительства по росту российской экономики и не ждут, что Дональд Трамп на посту президента США отменит введенные против РФ санкции. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — The Moscow Times) по итогам интервью с несколькими миллиардерами и магнатами, контролирующими ключевые предприятия РФ, где трудоустроены сотни тысяч человек.

По плану правительства, в этом году Россия покажет экономический рост на 3,9% (после 3,6% в 2023 году). В 2025 году он лишь чуть замедлится, до 2,5%, после чего темпы снова пойдут вверх: 2,6% — в 2026-м, 2,8% — в 2027-м и по 3% в среднем в 2028-30 гг.

Однако богатейшие бизнесмены не верят в достижимость этих цифр, пишет Bloomberg. В российской экономике происходят удручающие изменения, считают они: ходят западных компаний привел к деградации производственной базы, главным образом в машиностроении и технологических отраслях. Замещение импорта идет медленно, а вербовка сотен тысяч граждан на войну усиливает кадровый голод.

Большинство из миллиардеров, как пишет агентство, сомневаются, что война закончится в ближайшее время, несмотря на обещание Трампа заключить «сделку» за 24 часа. Они также готовятся к сохранению санкций, по числу которых Россия стала мировым рекордсменом, обогнав Иран и КНДР.

Хотя российской экономике не грозит полноценный обвал в ближайшем будущем, «прогноз на средне- и долгосрочную перспективу мрачный», пишут эксперты Стокгольмской школы экономики. По их оценке, Россия может столкнуться с экономическим кризисом на горизонте в несколько лет.

Международный валютный фонд прогнозирует, что уже в следующем году темпы роста ВВП РФ замедлятся втрое, до 1,3%, а к концу десятилетия упадут до ничтожных 1% в год. По прогнозу российского ЦБ, в 2025 году экономика прибавит лишь 0,5-1%, а рост частного потребления и инвестиций могут обнулиться.

Ключевые, сырьевые отрасли, кроме нефтяной уже испытывают проблемы из-за санкций. Впервые за четверть века убыточным стал «Газпром». Угольные компании столкнулись с обвальным падением экспорта, из-за чего эксперты Минэнерго заявили об угрозе банкротства всей отрасли. Резкое падение продаж на внешних рынках зафиксировали металлурги.

Кремль продолжает настаивать, что экономика укрепляет суверенитет. Но триллионные мегапроекты по замене западной техники терпят фиаско: так, например, российский авиапром за 2023-24 гг смог выпустить лишь три гражданских самолета вместо 40 запланированных, а с судоверфи «Звезда» так и не вышло ни одного танкера-газовоза ледового класса.

Новой проблемой для бизнеса стало повышение ключевой ставки Центробанк до уровня, которого экономика не видела больше двухдесятилетий. Публично ЦБ раскритиковали миллиардеры Олег Дерипаска и Алексей Мордашов. Другие же олигархи признают, что у Эльвиры Набиуллиной очень мало инструментов, чтобы замедлить инфляцию при огромных военных расходах, пишет Bloomberg.

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