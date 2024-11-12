Эксперт о новой команде Трампа: подавляющее большинство - антипутинского настроя 12.11.2024, 20:26

Роман Бессмертный

Многое зависит от назначений в Пентагон.

Подавляющее большинство новой команды избранного президента США Дональда Трампа - люди антипутинского настроя. Такие назначения вселяют спокойный оптимизм.

Об этом РБК-Украина рассказал украинский историк и дипломат Роман Бессмертный.

- Я когда смотрю сейчас пакет этого, который крутится вокруг назначений, то подавляющее большинство из этих людей - это люди антипутинской, антимосковской, антироссийской настройки, - сказал Бессмертный.

В то же время, по его словам, некоторые из них (в частности Марк Рубио и Майк Волц), маневрируя от своих позиций антипутинских и поддержки Украины, переходили к позиции: «Да, мы должны поддерживать Украину, но что нам с того?».

- И тут надо думать над тем, как аргументировать украинскую позицию, позицию украинской политики, истеблишмента, военно-политического руководства и так далее. Следствие - это прямое то, что в свое время США отказались от ленд-лиза, как системы помощи Украине, и перешли на прямые бюджетные поставки. Хотя в том есть, очевидно, что свой расчет, который может дать только Пентагон, - отметил историк.

По его мнению, сейчас очень важно дождаться назначения в Пентагон, в том числе министра обороны, а также в ЦРУ.

- Ну и очевидно, что на то, будет ли сменен глава Комитета руководителей штабов. Хотя закон запрещает это делать, но пришли «ястребы». Устраивает ли их Браун? Я не знаю. То есть очевидно, что здесь могут быть другие решения. Но пока эти назначения какие есть, они с точки зрения наших интересов Украины внушают спокойный оптимизм, - добавил Бессмертный.

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