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Ученые обнаружили, что все владельцы собак делятся на три категории

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  • 12.11.2024, 20:30
Ученые обнаружили, что все владельцы собак делятся на три категории

Исследователи опросили сотни владельцев собак.

В культуре владельцы собак считают этих домашних животных своими лучшими друзьями, членами семьи или даже «мохнатыми детьми». Однако исследователи из Университета Этвеша Лоранда опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что их можно разделить на три отдельные категории, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

«Интересно, что хотя мы и собирали данные из онлайн-групп, посвященных домашним собакам, их владельцы были разными», — пояснила Лора Джиллет, ведущий автор исследования.

В частности, некоторые владельцы собак относятся к категории «дружелюбных коллег». Они склонны видеть в своих питомцах коллег и охранников, но при этом испытывают сильную эмоциональную связь. Такие владельцы обычно держат бордер-колли, бельгийских овчарок или немецких овчарок.

Другая категория, так называемые «родители собак», имеют тесную связь с животными. Они не видят в своих питомцах практических функций. Обычно это хозяева таких пород как выжла, боксер или такса.

«Компаньоны», еще одна категория владельцев собак, держат их преимущественно для общения. Однако этому типу удается сохранять с питомцами эмоциональную дистанцию. Обычно это владельцы муди, английских кокер-спаниелей или лабрадоров-ретриверов.

В целом результаты исследований показали, что почти всем опрошенным владельцам действительно нравится физический контакт со своей собакой (97,6%), «безусловная любовь», которую им дарит животное (93,7%), а также вид и красота своего питомца (88,4%). Однако около четверти опрошенных владельцев не получили никакой пользы от социального взаимодействия, которое обеспечивал их питомец, а вот 36,3% оно очень понравилось.

Исследователи надеются, что результаты их работы вдохновят на дальнейшие исследования сложных взаимоотношений между людьми и их собаками.

«Несмотря на общую тенденцию, наблюдаемую в западных странах, где собаки все больше воспринимаются как члены семьи, которые обеспечивают безусловную любовь и поддержку, это исследование подчеркивает, что не все владельцы собак одинаковы, даже в выборке, заинтересованной в изучении поведения собак», — пишут ученые в своем исследовании.

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