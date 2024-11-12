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Джонсон предрек отправку войск Британии в Украину и назвал условие

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  • 12.11.2024, 20:43
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Джонсон предрек отправку войск Британии в Украину и назвал условие
Борис Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании сделал жесткое заявление.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможной отправке британских войск на помощь Украине. На такую меру Лондон может пойти, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.

Об этом пишет газета The Telegraph (перевод — dialog.ua).

Джонсон считает, что Великобритания должна будет вмешаться в эту войну непосредственно, если появится угроза поражения Киева. Этого сценария Европа не должна допустить ради собственной безопасности.

«Если Украина падет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах, на границах Европы, где демократии будут соприкасаться с Россией», — сказал бывший премьер.

Он уточнил, что тяжелые последствия украинского поражения ощутят на себе, в первую очередь, страны Балтии и Грузия. Также это всколыхнет Тихоокеанский регион.

«Хочу обратиться к людям, которые не понимают, зачем нам поддерживать украинцев. Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет подорвана усилившейся Россией, разные части Европы окажутся под угрозой», — сказал Джонсон.

Он добавил, что для недопущения подобного катастрофического сценария может потребоваться отправка в Украину британских войск.

Вместе с тем, он заявил:

«Это тот же Трамп, который внес огромный вклад в судьбу Украины, когда санкционировал поставку ей «Джавелинов». Если бы он этого не сделал, битва за Киев могла бы закончиться совсем по-другому», — заявил Джонсон.

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