«Осеннее обострение»: что сейчас на самом деле происходит на БелЖД 1 12.11.2024, 20:54

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Руководство железной дороги оказалось перед «интересной» дилеммой.

Волна массовых задержаний в конце октября-начале ноября 2024 года не обошла стороной и железнодорожников Беларуси. В настоящее время фактических сведений о количестве, привлечённых к так называемым «профилактическим беседам» и проверкам или задержанных железнодорожников нет.

Однако известно, что подобные случаи далеко не единичны. О масштабах развёрнутой деятельности можно судить по примеру одного отделения БЖД (Минского – НОД-1), где в списках сотрудников, которых необходимо проверить или «побеседовать» содержится более 60 человек, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

И это только на предприятиях! В учёт не взяты соответствующие списки самого аппарата управления НОД-1, а также территориально размещённых там же управления БЖД, Центра управления перевозками (ЦУП), Главного расчетно-информационного центра (ИРЦ) и прочих обособленных структурных подразделений. А ведь там тоже достаточно большое количество работников, которые попали в эти так называемые «списки на проверку».

Фактически во всех структурных подразделениях и предприятиях БЖД имеют место случаи, когда людей «приглашают» на «беседы» с заместителями предприятий БЖД, курирующими направление так называемого «безопасного обеспечения жизнедеятельности», а фактически являющимися либо «отставными» либо действующими сотрудниками силовых ведомств. Подобные «приглашения» осуществляются в соответствии со специальными списками, происхождение которых достоверно не известно. Но по аналогии с предыдущими подобными «акциями» можно предположить, что за их (списков) составление и последующую рассылку по предприятиям отвечает КГБ Беларуси.

Результаты подобных «бесед», в зависимости от конкретной персоны и имеющихся о ней сведениях, различны.

С частью людей (не сильно «провинившихся») просто проводят «профилактическую беседу» о содержании которой нетрудно догадаться. Запугав увольнением или даже гипотетическим уголовным делом и дальнейшим тюремным сроком – дают подписать бумагу-обязательство, что работник не будет участвовать в каких-либо негосударственных мероприятиях или другого рода акциях несогласия.

Другой части людей, вероятно, по мнению собеседующего, являющейся более «опасной» для режима, после «беседы» предлагается в добровольно-принудительном порядке посетить соответствующее структурное подразделение КГБ (в зависимости от территориальной принадлежности). Так, например, из Управления БЖД отправляют в центральный аппарат КГБ, а в других городах – в областные и районные отделения КГБ. Особый «интерес» сотрудники КГБ испытывают к среднему и старшему начальствующему составу БЖД. Обработку обычных работников доверяют штатным идеологам и «замам по безопасности» на предприятиях или отделениях БЖД.

При проведении «бесед» уже сотрудниками КГБ у людей изымают мобильные телефоны на непродолжительное время (7-10 мин.), проводя с ними манипуляции без ведома владельцев. По всей вероятности, производится копирование всего содержимого с устройства для последующего анализа с использованием программно-аппаратных средств цифровой криминалистики. Согласно некоторым данным, для этих целей применяется российское программное обеспечение «МКО Системы», специализирующейся в сфере цифровой разведки.

Некоторые сотрудники БЖД, удостоенные «чести» беседы с сотрудниками КГБ, сообщают, что со слов самих же КГБшников, на телефоны «приглашённых для беседы» работников БЖД при «осмотре» устанавливается специализированное программное обеспечение для скрытого мониторинга, выполняющее функции слежения и удалённой передачи данных. Достоверность такой информации сейчас не подтверждена. Вероятно, такие заявления являются частью манипуляций и намеренного запугивания людей с целью создания иллюзии повсеместного контроля и нагнетания атмосферы напряжённости.

Но всё вышеописанное – это общие примеры царящей на БЖД «атмосферы». На самом же деле ситуация гораздо интереснее и напряжённее.

Нынешний начальник БЖД – Веренич В.Е. вернулся к реализации темы по сокращению численности штата БЖД. С этой целью приблизительно месяц назад им лично были проведены рабочие поездки на отделения БЖД, в ходе которых осуществлялся анализ возможности и направления дальнейшей оптимизации численности и предполагаемого сокращения по направлениям деятельности. Другими словами, определялись так называемые «ненужные» в настоящее время должности. Вывод по результатам этих поездок вполне очевиден: эти «ненужные» должности имеют место в аппаратах управления отделений БЖД и, естественно, непосредственно в управлении БЖД.

По сведениям сообщества, руководство БЖД предполагало, что удастся совместить «приятное с полезным» – то есть на основании «спущенных» из КГБ списков сократить некоторое количество работников, тем самым реализовав свой план по оптимизации численности и, соответственно, сокращению расходов. Но не тут-то было!

Как показал проведённый «анализ» сокращать в соответствии с КГБшными списками придётся именно тех работников, от которых напрямую зависит функционирование БЖД. А те должности, от которых можно безболезненно избавиться, а именно люди, работающие на них, в списки «неблагонадёжных» как раз и не попали. И это вполне очевидно. Те, кто сидят на своих местах и, фактически ничего ответственного не делая, получают зарплату (при том, заметим – неплохую!), возражать против чего бы то ни было не будут. А вот те работники, на чьих фактически «спинах» и держится вся белорусская магистраль, явились теми, кто не согласился с преступлениями режима и выступил против этого.

Таким образом, в настоящий момент руководство БЖД стоит перед «интересной» дилеммой: в угоду указаниям КГБшников увольнять тех, за счёт кого они же сами и существуют (читай: пилить сук, на котором сидишь), либо в соответствии со здравым смыслом сокращать бесполезные и не нужные должности и целые направления деятельности на БЖД), где просиживает огромное количество так называемых «неприкасаемых» – чьих-то родственников, жён, детей, кумов, сватов и прочих, пришедших на БЖД по «связям» на «тёпленькое место».

Но и это не все «новшества» внедряемые на БЖД и навеянные общей атмосферой истерии.

Более двух месяцев назад была обновлена инструкция (нормативный документ), действовавшая на БЖД и определявшая строгий порядок выезда за границу работников БЖД, которые по роду службы имеют доступ к информации, соответствующей такому термин-определению, как «государственная тайна». Естественно, что в сторону упрощения и снижения требований данные изменения направлены не были. Ранее, до вступления Беларуси на путь «Чучхе», данный документ содержал в себе вполне логичные требования, по которым определялся порядок выезда за границу лиц (работников БЖД), действительно имеющих доступ к тем или иным сторонам деятельности БЖД, которые соответствовали определению «государственная тайна».

Но следует отметить, что среди причисленных к категории «знающих чуть-чуть больше» были лица, которые данную информацию («государственную тайну») за всё время работы и в глаза не видели. При этом выезжать за границу Беларуси можно было фактически без ограничений. Достаточно было только в письменной форме уведомить курирующего руководителя.

В новой же версии инструкции лица, допущенные к «государственной тайне» но по факту не работающие с подобной информацией, с высокой долей вероятности не получат соответствующего одобрения, в случае возникновения желания наведаться в так называемые «недружественные страны» (Великобритании, ЕС, США и др.). Если же всё таки одобрение на выезд будет дано, то по приезду работника «замучают» написанием «сочинения на тему «Как я провёл лето»». Необходимо будет указать всё, вплоть до мельчайших подробностей о том, чем занимался, с кем встречался, о чём говорил и что слышал или видел.

Те же работники, которые в силу своей деятельности фактически имеют соприкосновение с «чувствительной» информацией, согласование на свою поездку в «недружественные страны» не зависимо от целей (даже если к больной бабушке), не получат в 99% случаев из 100. Если же ещё при этом работник занимает руководящую должность, то нет даже смысла пытаться подать подобное «прошение» руководству. Причём подобная ситуация отмечается среди руководства на всех уровнях: от управления БЖД и до отделений.

Подтверждением этому служат проводимые сейчас «встречи» с коллективами, где «неофициально» доводится информация о запрете выезда руководителей в «недружественные страны». В случае же нарушения этого требования напрямую угрожают последующим «взаимодействием» с сотрудниками отдела контрразведки КГБ.

Всем остальным работникам административных зданий отделений и управления БЖД (не имеющим отношения к «секретам», вплоть до уборщиков помещений), настоятельно рекомендуют не посещать страны Евросоюза, США, Канаду, Великобританию и прочие «подобные им». В качестве альтернативы предлагают рассмотреть вариант отдыха в СНГ, ОАЭ, Египте, то есть там, где действия нынешнего режима Беларуси официально не осуждаются. И даже этой категории работников поступают угрозы последствий в виде визита в силовые структуры Беларуси в случае, если работник посмеет ослушаться рекомендации по поводу организации своего досуга.

Такие вот «интересные» условия создаёт руководство БЖД, в которых в настоящее время железнодорожники должны предоставлять свои услуги по организации перевозок и соблюдению при этом безопасности движения. Назвать эти условия работы напряжёнными — это ни сказать вообще ничего. Как это скажется на качестве и скорости предоставления железнодорожных услуг? Думаем, это вопрос риторический.

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