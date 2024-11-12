«Денег Лукашенко не дадут даже близкие «друзья» 3 12.11.2024, 21:17

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Им не до мелкого попрошайки.

Визита Лукашенко в Азербайджан, по сути, ничего, кроме картинки и усталости, не принесет, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

Денег Синепалому не дадут даже близкие «друзья». Азербайджан и раньше не отличался щедростью - один раз одолжил на месяцок 200 миллионов. И все.

Эмираты могут поужинать в тесном семейном кругу без министра иностранных дел и прочих чиновников, но на этом все.

Сербия не будет «перезагружать» отношения, а сохранит свой медленный дрейф в сторону Европейского союза. Стать частью «оси зла» означает полностью уничтожить то, что осталось от государства.

Зимбабве и прочие африканские друзья не могут изменить ситуацию кардинальным образом, а поддержка «на выборах» Синепалого не стоит ровным счётом ничего. Скорее даже наоборот.

Для Лукашенко саммит – один из последних международных бенефисов в попытке показать уже только самому себе, что он ещё кому-то нужен.

На решение союзника из Кремля молчать на тему «выборов» данный саммит не повлияет. На цены калийных удобрений – тоже.

Самая серьезная задача – дожать окурка на деньги и публичную поддержку. Или хотя бы на что-то одно из этого. Для этого придется несколько раз съездить «на поклон» в Кремль. Однако, там озабочены победой Дональда Трампа на выборах и отсутствием гражданской войны в США. Не до мелкого попрошайки.

Тем временем внутри страны все больше абсурда. Люди, которые смеются с того, что в Туркменистане запрещают черные автомобили и заставляют их перекрашивать в белый, абсолютно не обращают внимания на то, что поручают заменить красно-белые костюмы Деда Мороза на, например, бело-голубые.

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