Призывникам в Москве начали закрывать выезд из страны 7 12.11.2024, 21:51

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Военкоматы рассылают смс-уведомления.

Военкоматы в Москве разослали призывникам на срочную службу оповещения о том, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Информация об этом без ссылки на источник появилась в Z-каналах. Несколько реальных случаев получения такого уведомления подтвердил «Важным историям» юрист Движения сознательных отказчиков Артем Клыга.

В уведомлениях говорится, что призывнику закрыт выезд из России и наложены иные ограничения в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности» от 2024 года.

«Важные истории» уточняют, что речь идет о запрете распоряжаться недвижимостью, регистрироваться в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя, получать загранпаспорт, брать кредиты и регистрировать транспортные средства.

Получившим уведомления также пригрозили уголовной ответственностью и призвали срочно явиться в сборный пункт на Угрешской улице.

По словам Клыги, призывники стали сообщать правозащитникам о рассылке такий уведомлений на прошлой неделе.

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