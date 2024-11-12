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Министр иностранных дел Австрии призвал освободить всех политзаключенных в Беларуси

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  • 12.11.2024, 22:04
Министр иностранных дел Австрии призвал освободить всех политзаключенных в Беларуси
Александер Шалленберг

Александер Шалленберг прокомментировал встречу Марии Колесниковой с отцом.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прокомментировал встречу Марии Колесниковой с отцом и призвал освободить всех политзаключенных.

«Большое облегчение услышать новости о Марии Колесниковой: после 600 дней одиночного заключения она увиделась с отцом. Не описать словам трудности, которые ей пришлось пережить. Изоляция всех политических заключенных должны прекратиться — они должны быть освобождены немедленно и безо всяких условий!» — написал политик в соцсети X.

Напомним, что Колесникова встретилась со своим отцом сегодня, 12 ноября. Родные не имели с ней связи с февраля 2023 года.

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