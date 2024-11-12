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FT: Два пункта плана победы Зеленского разработали с учетом президентства Трампа

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  • 12.11.2024, 22:12
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FT: Два пункта плана победы Зеленского разработали с учетом президентства Трампа

Они его заинтересовали.

Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовали две идеи, включенные в план победы Украины. Об этом 12 ноября написала Financial Times (перевод - «Гордон») со ссылкой на источники.

Сообщается, что Украина разрабатывала свой план победы под будущую Администрацию Трампа, отмечая потенциальные деловые соглашения, доступ к сырью и развертыванию войск, и пытаясь таким образом повлиять на избранного президента США, известного своей деловитостью.

По словам украинских и европейских чиновников, союзники Украины в ЕС и США, в том числе и высокопоставленные республиканцы, посоветовали, как лучше сформулировать предложения, стимулирующие тесное сотрудничество, а не прекращение критически важной помощи Киеву.

Как указали собеседники FT, в плане победы есть две идеи, учитывающие интересы Трампа. Глава цкраинского государства Владимир Зеленский представил их 27 сентября тогда еще кандидату в президенты США Трампу во время встречи в Нью-Йорке.

Так, одна из идей предполагает замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими силами после окончания полномасштабной войны РФ против Украины.

Другой пункт плана победы впервые разработал сенатор-республиканец и союзник Трампа Линдси Грэм. Он предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами.

Собеседник FT, проинформированный о встрече политиков, сообщил, что Трамп заинтересовался обоими пунктами.

Кроме того, бизнес-лидеры в Украине обсуждают с правительством возможность предоставления Трампу полномочий по «инвестиционному скринингу», что позволит ему выбирать, кто может вести бизнес в стране.

Украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов, могли бы тогда перейти на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций, написала FT. Такая идея еще находится на ранних стадиях обсуждений, однако приближенные к Офису президента бизнес-лидеры уверены, что она будет интересна Трампу.

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