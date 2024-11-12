В Молдове нашли еще один российский дрон
- 12.11.2024, 23:02
Уже третий за три дня.
Молдавские правоохранители подтвердили падение еще одного дрона на территории страны. Об этом говорится в сообщении Генерального инспектората полиции Молдовы, пишет «Европейская правда».
Беспилотник обнаружили на окраине села Кошерница, что в Криуленском районе в центральной Молдове.
«Информация была немедленно передана компетентным органам, а в районе, где упал беспилотник, был ограничен доступ граждан», – добавили в молдавской полиции.
Это уже третий дрон, который обнаружили на территории Молдовы за последние три дня. В воскресенье, 10 ноября, в стране обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. Предположительно, дрон российский.
После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.