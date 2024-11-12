«Рождаемость падает не только из-за денег» 1 12.11.2024, 23:15

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Белорусы высказались о том, почему в стране рекордно снизилась рождаемость.

В Беларуси зафиксировано рекордное снижение рождаемости. Это тревожная тенденция, которая отражает ситуацию в стране.

Белорусы рассказали, что сталкиваются с нестабильностью, неопределенностью и растущими ценами. На вопрос ex-press.by о причинах не рожать детей отвечали люди разных возрастов и профессий.

Ольга, 32 года, маркетолог:

— У нас с мужем один ребенок, и пока что второго мы не планируем. Честно говоря, тревожность слишком высокая. Экономика нестабильная, цены на жилье и образование растут, а доходы не поспевают за расходами. Мы хотели бы быть уверенными, что сможем дать детям все необходимое, а сейчас это сложно. У многих знакомых ситуация такая же — люди откладывают планы на второго ребенка.

Андрей, 29 лет, инженер:

— Рождаемость падает не только из-за денег, но и потому, что люди не видят здесь будущего для своих детей. Мне 29, но я уже думаю об эмиграции, и все мои друзья в похожем положении. Я хочу, чтобы мои дети росли там, где есть свобода, перспективы и стабильное будущее, а не в условиях, когда трудно что-то планировать. А еще эта война вокруг... Какие там дети? Уверен, что немало людей откладывают или вообще отказываются от планов на детей, потому что в наших реалиях просто не видят смысла.

Светлана, 25 лет, аспирантка:

— Я не хочу детей из-за пропаганды. Когда к нам приходят чиновники на «Единый день информирования» и говорят о городских планах, я вижу ужас войны. Потому что и председатель исполкома, и люди рядом с ним поддерживают войну.

Для нас, молодых женщин, решение о рождении ребенка стало еще сложнее. В отличие от предыдущих поколений, мы хотим самореализоваться, развиваться и путешествовать. Женщины больше думают о карьере, а не только о семье. Да и с той поддержкой, которую предлагает государство, особенно далеко не уедешь. В итоге многие из нас решают не спешить с рождением детей или даже задумываются, стоит ли вообще заводить большую семью.

Мария, 36 лет, мама троих детей:

— У нас с мужем трое детей, но ситуация сейчас иная, чем когда мы заводили первого. Тогда мы могли хоть как-то рассчитывать на помощь, а теперь даже на детское пособие надежды мало. Молодым семьям сложно рассчитывать на стабильность, когда все дорожает, а зарплаты не растут. Я понимаю тех, кто не может решиться на детей. Нет уверенности, что сможешь их обеспечить.

Игорь, 43 года, медработник:

— Снижение рождаемости — это и следствие пандемии. COVID сильно ударил по здоровью людей, а состояние системы здравоохранения в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Родители боятся за будущее своих детей, за их здоровье и безопасность, особенно в условиях, когда доступ к медицине ограничен, а уровень помощи снижается. Я работаю в медицине и вижу, насколько тяжело семьям, у которых дети, особенно маленькие. Пандемия стала для многих точкой, после которой они задумались, стоит ли заводить еще детей.

Наталья, 34 года, преподаватель:

— Я вижу, как сильно изменилась система образования. Школы перегружены, учебники устарели, возможностей для развития у детей становится меньше. Зачем заводить детей, если ты не уверен, что сможешь дать им достойное образование и будущее? Родители думают о том, что их дети будут бороться с трудностями, начиная с детского сада. Знаю многих, кто хотел бы второго ребенка, но они понимают, что это станет дополнительной нагрузкой и стрессом в условиях, когда на образование и развитие детей особо не рассчитываешь.

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