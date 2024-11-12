закрыть
12 ноября 2024, вторник, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Рождаемость падает не только из-за денег»

1
  • 12.11.2024, 23:15
  • 1,162
«Рождаемость падает не только из-за денег»

Белорусы высказались о том, почему в стране рекордно снизилась рождаемость.

В Беларуси зафиксировано рекордное снижение рождаемости. Это тревожная тенденция, которая отражает ситуацию в стране.

Белорусы рассказали, что сталкиваются с нестабильностью, неопределенностью и растущими ценами. На вопрос ex-press.by о причинах не рожать детей отвечали люди разных возрастов и профессий.

Ольга, 32 года, маркетолог:

— У нас с мужем один ребенок, и пока что второго мы не планируем. Честно говоря, тревожность слишком высокая. Экономика нестабильная, цены на жилье и образование растут, а доходы не поспевают за расходами. Мы хотели бы быть уверенными, что сможем дать детям все необходимое, а сейчас это сложно. У многих знакомых ситуация такая же — люди откладывают планы на второго ребенка.

Андрей, 29 лет, инженер:

— Рождаемость падает не только из-за денег, но и потому, что люди не видят здесь будущего для своих детей. Мне 29, но я уже думаю об эмиграции, и все мои друзья в похожем положении. Я хочу, чтобы мои дети росли там, где есть свобода, перспективы и стабильное будущее, а не в условиях, когда трудно что-то планировать. А еще эта война вокруг... Какие там дети? Уверен, что немало людей откладывают или вообще отказываются от планов на детей, потому что в наших реалиях просто не видят смысла.

Светлана, 25 лет, аспирантка:

— Я не хочу детей из-за пропаганды. Когда к нам приходят чиновники на «Единый день информирования» и говорят о городских планах, я вижу ужас войны. Потому что и председатель исполкома, и люди рядом с ним поддерживают войну.

Для нас, молодых женщин, решение о рождении ребенка стало еще сложнее. В отличие от предыдущих поколений, мы хотим самореализоваться, развиваться и путешествовать. Женщины больше думают о карьере, а не только о семье. Да и с той поддержкой, которую предлагает государство, особенно далеко не уедешь. В итоге многие из нас решают не спешить с рождением детей или даже задумываются, стоит ли вообще заводить большую семью.

Мария, 36 лет, мама троих детей:

— У нас с мужем трое детей, но ситуация сейчас иная, чем когда мы заводили первого. Тогда мы могли хоть как-то рассчитывать на помощь, а теперь даже на детское пособие надежды мало. Молодым семьям сложно рассчитывать на стабильность, когда все дорожает, а зарплаты не растут. Я понимаю тех, кто не может решиться на детей. Нет уверенности, что сможешь их обеспечить.

Игорь, 43 года, медработник:

— Снижение рождаемости — это и следствие пандемии. COVID сильно ударил по здоровью людей, а состояние системы здравоохранения в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Родители боятся за будущее своих детей, за их здоровье и безопасность, особенно в условиях, когда доступ к медицине ограничен, а уровень помощи снижается. Я работаю в медицине и вижу, насколько тяжело семьям, у которых дети, особенно маленькие. Пандемия стала для многих точкой, после которой они задумались, стоит ли заводить еще детей.

Наталья, 34 года, преподаватель:

— Я вижу, как сильно изменилась система образования. Школы перегружены, учебники устарели, возможностей для развития у детей становится меньше. Зачем заводить детей, если ты не уверен, что сможешь дать им достойное образование и будущее? Родители думают о том, что их дети будут бороться с трудностями, начиная с детского сада. Знаю многих, кто хотел бы второго ребенка, но они понимают, что это станет дополнительной нагрузкой и стрессом в условиях, когда на образование и развитие детей особо не рассчитываешь.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников