В Абхазии после протестов и перекрытия мостов отпустили из-под стражи оппозиционеров
- 12.11.2024, 23:25
Взбунтовались тысячи человек.
В непризнанной Абхазии освободили из-под стражи задержанных накануне оппозиционеров. Тысячи людей требовали их освобождения.
В понедельник Омара Смыра, Гарри Кокаю, Алмасхана Ардзинбу, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамию задержали на въезде в Сухуми. Они возвращались с обсуждения ратификации «инвестиционного соглашения» с Россией. Власти заявили, что активисты совершили противоправные действия в отношении депутата парламента Алмаса Акабы, передает «Эхо Кавказа».
Машину, в которой находились оппозиционеры, остановили силовики в масках. Пассажиров вытащили наружу и повалили на землю, сопровождая процесс оскорблениями. После этого их доставили в службу госбезопасности.
Эти действия властей вызвали протесты и перекрытие ключевых мостов на въездах в Сухуми.
Сегодня стало известно, что Сухумский городской суд прекратил судебное производство «ввиду отсутствия отсутствия события административного правонарушения».