Силы обороны Украины поразили важный объект в Белгородской области РФ
- 12.11.2024, 23:36
Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для россиян.
Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов на территории Белгородской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 12 ноября. Результаты боевой работы уточняются.
«В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов «Осколнефтеснаб», что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате работы украинских защитников на вражеском объекте вспыхнул пожар.
«Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал», – отметили в Генштабе ВСУ.