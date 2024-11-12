Силы обороны Украины поразили важный объект в Белгородской области РФ 12.11.2024, 23:36

Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для россиян.

Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 12 ноября. Результаты боевой работы уточняются.

«В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов «Осколнефтеснаб», что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате работы украинских защитников на вражеском объекте вспыхнул пожар.

«Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал», – отметили в Генштабе ВСУ.

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